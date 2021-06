Liepājas Karostā tapis iespaidīgs sienas gleznojums

Otrdien, 29. jūnijā, pulksten 17 svinīgi tiks atklāts lielformāta sienas gleznojums "Karosta 360" uz piecstāvu mājas sienas Turaidas ielā 8a, Karostā, Liepājā. Gleznojums tapis ikgadējā Karostas festivāla programmas laikā.

Kā "Delfi" informē Karostas glābšanas biedrības valdes locekle Monta Krafte, gleznojuma idejas autors un izpildītājs ir Karostas mākslinieks Aleksejs Elementton, kurš pazīstams ar saviem efektīgajiem mākslas darbiem gan pilsētvidē, gan darinātiem pēc individuāliem pasūtījumiem. Elementton piedalījās arī 2020. gada Karostas festivālā ar darbu "Нептун следит за базаром" (Neptūns vēro tirgu / domā, ko runā) Ziemeļu fortos, kā arī Kuldīgas ielu mākslas festivālā gleznoja hercoga Jēkaba portretu uz daudzstāvu mājas sienas.

Foto: Maxim Osobenkov

Krafte atgādina, ka Karostā joprojām var apskatīt līdz šim festivāla laikā tapušos darbus Redanā un Karostas cietumā, kā arī sekot līdzi mākslas procesam Karostas ūdenstornī. Visu trīs Karostas festivālu laikā tapušos mākslas darbus Karostā visērtāk apskatīt, izmantojot karti "Māksla izglābs Karostu", kur var saņemt Karostas cietumā.

Karostas cietuma darba laiks - katru dienu no 9-19. Redana darba laiks - katru dienu no 11-17. Karostas ūdenstorņa darba laiks - darba dienās no 15-18, brīvdienās no 12-16, iepriekš zvanot uz 29930936.

"Karostas festivālu 2021" rīko Karostas glābšanas biedrība.