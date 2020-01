LLMC aicina uz zinātniskās fantastikas dzejas performanci izstādē 'Nenorunātās tikšanās'

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) janvārī un februārī aicina uz plašu pasākumu programmu izstādē "Nenorunātās tikšanās", kas veltīta zinātniskās fantastikas tēmām.

23. janvārī pulksten 18.00 gaidāma ekskursija izstādē ar kuratori Andru Silapēteri un pulksten 19.00 – zinātniskās fantastikas dzejas un mūzikas performance Jeļenas Glazovas, Ievas Vieses-Vigulas un Elīnas Bākules-Veiras izpildījumā. Visi pasākumi notiks izstādes norises vietā – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē "Arsenāls" un būs pieejami, nopērkot ieejas biļeti.

Zinātniskās fantastikas dzejas peformancē Jeļena Glazova, Ieva Viese-Vigula un Elīna Bākule-Veira uzstāsies ar eksperimentālās elektroniskās mūzikas un video projekciju programmu, kas mīsies ar zinātniskās fantastikas tēmām veltītiem poētiskiem tekstiem. Jeļena Glazova ir multimediju māksliniece, kura savos projektos apvieno attēlu, eksperimentālo skaņu, instalāciju un poētisko tekstu. Elīna Bākule-Veira dzejo jau teju 20 gadus un šobrīd pievērsusies dzejas paplašinājumu meklējumiem multisensorā telpā. Ieva Viese-Vigula ir autore un kritiķe, kas raksta arī dzeju un darbojas animācijas jomā.

1. februārī pulksten 14.00 izstādē norisināsies sauna ar māksliniekiem, kas bija sešu grafikas izstāžu "Zinātne un zinātniskā fantastika" (1975 – 1982) dalībnieki un iniciatori. Sarunā ar kuratorēm Andru Silapēteri un Ingu Lāci piedalīsies Maija Dragūne, Māra Rikmane, Ivars Poikāns un Inārs Helmūts. Izsekojot izstāžu vēsturei, saruna iezīmēs zinātniskās fantastikas tēmas aktualitāti tā laika kontekstā: ko nozīmēja tehnoloģiju revolūcija, kosmosa apgūšana un iekarošana un ko ekoloģijas draudu nojausma. Savukārt 13. februārī plkst. 18.00 gaidāma mākslinieka Tailera Koburna (Tyler Coburn, ASV) lekcija. Ekskursijas ar izstādes kuratorēm notiks arī 6. un 20. februārī pulksten 18.00.

LLMC aicina arī uz radošo darbnīcu programmu bērniem. 19. janvārī pulksten 13.00 –15.00 bērniem un jauniešiem (ieteicamais vecums 10+) būs iespēja apmeklēt radošās rakstības darbnīcu, ko vadīs rakstniece Ieva Melgalve.

9. februārī pulksten 13.00–16.00 bērni (ieteicamais vecums 3+) kopā ar vecākiem varēs piedalīties Robotu dienā kopā ar mākslinieci Gundegu Eveloni un mūziķi Gundegu Graudiņu, darbnīcā radot kustīgus un skanošus Marsmobīļus.

LLMC izstāde "Nenorunātās tikšanās" pievēršas zinātniskās fantastikas iespaidam Latvijas kultūrtelpā pagājušā gadsimta otrajā pusē, atsaucoties uz izstāžu sēriju "Zinātne un zinātniskā fantastika" (1975 – 1982), kā arī aptver mūsdienu mākslinieku darbus, kuros, iztēlojoties alternatīvas nākotnes iespējas, izcelti šobrīd aktuāli feminisma, ekoloģijas un politikas jautājumi. Projekta nosaukums "Nenorunātās tikšanās" aizgūts no Brāļu Strugacku tāda paša nosaukuma stāstu krājuma, kas izdots Rīgā 1987. gadā.

