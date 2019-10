LLMC atklās zinātniskās fantastikas darbnīcu ciklu bērniem

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) uzsāks radošo darbnīcu ciklu bērniem un jauniešiem, kas veltīts zinātniskās fantastikas žanra iepazīšanai caur laikmetīgo mākslu.

Kā informē rīkotāji, pirmā darbnīca, kurā bērniem (0 – 12 gadi) kopā ar mākslinieci Gundegu Eveloni būs iespēja izgatavot savu Marsmobīli, notiks 27. oktobrī pulksten 11.00 LLMC telpās (Alberta ielā 13). Pasākums ievadīs radošo darbnīcu ciklu, kas līdz pat izstādes "Nenorunātās tikšanās" atklāšanai decembra vidū būs saistīts ar zinātniskās fantastikas tēmām.

Jau ziņots, ka no 13. decembra Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izstāžu zālē "Arsenāls" būs skatāma LLMC organizētā izstāde "Nenorunātās tikšanās", kas veltīta zinātniskās fantastikas žanra ietekmei mākslas teritorijā. Gaidot šo notikumu, LLMC jau oktobra beigās atklās radošo darbnīcu ciklu, kurā ģimenes ar bērniem mākslinieku vadībā aicinātas izzināt kosmosa un nākotnes tēmas.

Mākslinieces Gundegas Evelones "Marsa mobīļu darbnīcā", apvienojot jau esošu Marsa pašgājēju un pašbraucēju prototipus ar visjaunāko kosmosa pētnieku novatoriskajām idejām, tiks būvēti ripojoši Marsa braucamrīki. Darbnīcas sākumā bērni varēs iepazīties ar šobrīd uz Marsa braukalējošajiem robotiem un to sasniegumiem, kā arī ar grūtībām, ko zinātniekiem rada Sarkanās planētas neviesmīlīgie apstākļi. Pēc tam, apsverot, ko varētu darīt lietas labā un ko jaunu vēl atklāt, katrs pats varēs uzbūvēt savu Marsmobīli. Un darbnīcas noslēgumā būs iespēja laimēt brīvbiļetes uz izstādi "Nenorunātās tikšanās".

Darbnīcas vadītāja Gundega Evelone ir viena no LLMC projekta "Mākslinieku meistarklases laikmetīgās mākslas iepazīšanai" dalībniecēm. Projekts izstrādāts ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas ""Latvijas skolas somas" satura radīšana" atbalstu. Gundegas Evelones meistardarbnīcu "Kā ideja kļūst par mākslas darbu" tāpat kā citas LLMC meistarklases ir iespēja pasūtīt skolās un interešu izglītības iestādēs visā Latvijā.

Par līdzšinējo pieredzi šajā programmā Gundega Evelone stāsta: "Tieši aktīvi kopā, nevis pretstāvot vadītāja un vērotāju pozīcijās, mēs visi nodarbības laikā izkāpjam no saviem ērti pieņemtajiem priekšstatiem, par to, kas ir laba un ērta māksla jeb "pareiza ideja". Līdz šim pieckārt esmu bijusi dažādos Latvijas punktos un darbojusies ar dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Viņi visi ir bijuši ļoti atšķirīgi, ņemot vērā gan to dzīvesvietu, gan izglītības programmu, taču kopējs ir viens – uzskats, ka "mūsdienu jaunatne ir nekam nederīga, sēž tikai telefonos un ar galvu nedomā" ir absolūti greizs un maldīgs, un liecina tikai par tā paudēja nespēju aktīvi līdzdarboties mūsdienu straujajā pasaules ritmā. Ikreiz es piedzīvoju, kā sākotnēji samulsušie un noteikti par manu klātbūtni viegli skeptiskie pusaudži, tiekot pie iespējas aktīvi (un skaļi) domāt, diskutēt un arī fiziski kustēties, lai īstenotu savus plānus, atveras, un telpā izlaužas spēcīgs radošās enerģijas lādiņš. Meistarklases noslēgumā es esmu pārsteigta par to, cik neordināri un konceptuāli asi iespējams attīstīt dažādu domu starta pozīcijas, un arī pati gūstu svaigu iedvesmu savu radošo ieceru izpausmēm.

Mans mērķis divu 120 minūšu laikā ir nevis visus klātesošos padarīt par māksliniekiem (pasargdievs, nē!) vai pārliecināt, ka brīvdienās jābrauc uz Latvijas mākslas muzeju, bet gan parādīt un viņiem pašiem pierādīt, ka ikviena jauna cilvēka ideja, lai arī cik no sākuma neveikla šķistu, ir vērtīga, piemeklējot tai nepieciešamās materializēšanas iespējas. Tāpat kā viņš pats."

Nākamās radošās darbnīcas plānotas 17. novembrī un 1. decembrī kopā ar māksliniekiem Andreju Strokinu un Evitu Melbārdi.