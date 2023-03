LMA atklās poļu mākslinieka Pāvela Novaka izstādi 'Ziedi un asinis'

No 9. marta līdz 6. aprīlim Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) aulā būs iespēja apmeklēt Varšavas Mākslas akadēmijas profesora Pāvela Novaka (Pawel Nowak) izstādi "Ziedi un asinis".

Izstādes ekspozīciju veidos darbi no sērijām "Sajūtu morfoloģija" un "Ziedi"– kopā sapludinātas, tās aktualizē dzīvības un nāves jautājumus. Izstādes atklāšana būs 8. martā pulksten 17, vēsta LMA pārstāvji.

Darbi no sērijas "Sajūtu morfoloģija" piepildīs LMA aulu ar cilvēka sirds stikla atlējumiem. Tie būs piestiprināti pie tieviem metāla stieņiem tieši sirds augstumā. Šīs stikla sirdis būs novietotas tuvu viena otrai, atdalot tās tikai ar vienu soli, ar vienu sirdsdarbības pukstu, simbolizējot cilvēka privāto telpu un emocionālo stāvokli, kurš acumirklīgi var mainīties, aizskarot personiskās telpas robežas, vēsta izstādes veidotāji.

Mākslinieks savos darbos izmanto trauslu materiālu un spēcīgu simbolu kopumu kā vēstījumu par neaizsargātību pret ārējo faktoru ietekmi. Savukārt darbus no sērijas "Ziedi" caurstrāvo mīlestība, ticība un cerība, iemiesojot sevī mūžības ideju. Sērijas darbi ir mozaīkas, kuras veidotas no ziedlapiņām, arī no tuvu cilvēku bēru un kāzu ziedu ziedlapiņām, kas liek noprast, ka darbi ir personiski un emocionāli lādēti. Šie darbi ir kā atgādinājums par dzīves ciklu, kurš mijas ar prieku un skumjām, un to, ka šīs emocijas ir savstarpēji saistītas un nevar būt atdalītas.

Pāvels Novaks (Paweł Nowak) (1965) ir poļu laikmetīgās mākslas pārstāvis. 1990. gadā absolvējis Varšavas Mākslas akadēmiju, kur šobrīd strādā par profesoru Grafikas fakultātē. Kopš 2005. gada viņš vada zīmēšanas studiju Polijas-Japānas Informācijas tehnoloģiju akadēmijā (Varšavā). Regulāri piedalās vietējās un starptautiskās mākslas izstādēs un projektos un īstenojis vairāk kā 50 personālizstādes Polijā, ASV, Vācijā un citviet Eiropā.

Latvijas Mākslas akadēmijai ir vairāk nekā desmit gadu ilga sadarbība ar Varšavas Mākslas akadēmiju, kurā regulāri notiek studentu un pasniedzēju apmaiņa Erasmus+ programmas ietvaros. Šī izstāde tapusi sadarbībā ar Varšavas Mākslas akadēmiju un Polijas vēstniecību Latvijā.