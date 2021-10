LMA izstāžu telpā 'Pilot' atklās atmiņai veltītu izstādi

Piektdien, 8. oktobrī, Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) eksperimentālajā mākslas telpā Pilot tiks atklāta izstāde "Atmiņas mūs redz", kurā astoņu LMA studentu darbi pievērsīsies individuālās un kolektīvās atmiņas tematikai.

Izstāde par atmiņas tēmu ir daļa no starptautiskās "EU4Art" mākslas augstskolu alianses programmas, kuras ilgtermiņa mērķis ir stiprināt vizuālās mākslas studiju programmas Eiropas Savienības dalībvalstīs. "EU4Art" projektu kopš 2019. gada kopīgi īsteno četras augstskolas – LMA, Romas, Drēzdenes un Budapeštas Mākslas akadēmijas. Projekta galvenais uzdevums ir harmonizēt vizuālās mākslas studiju programmu glezniecības, tēlniecības un grafikas mākslas jomā, lai nākotnē studenti varētu iegūt starptautisku diplomu, kombinējot studijas vairākās Eiropas Savienības valstīs, kas sekmēs Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju.

Šoruden visas "EU4Art" mākslas augstskolas rīko studentu darbu izstādes par atmiņas tēmu. Katras valsts māksliniekiem ir iespēja reflektēt par sev būtiskiem aspektiem vēstures notikumos, to interpretācijās, kā arī apspēlēt fiktīvu atmiņu veidošanās fenomenu. Piedāvājot izstādei tik plašu tematisko ietvaru, studentiem bija iespēja veidot jaunus darbus vai arī atpazīt šīs dažādās variācijas jau esošos darbos.

“Spriedze starp atmiņu fenomena nenoteiktību, nepieciešamību un neizskaidrotību ir vieta, kurā mums parādās astoņu Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbi, kas izvēlēti šai EU4Art alianses rīkotajai izstādei. Izteikti dažādie mākslinieki risina savas un citu atmiņas individuālā, nacionālā, reģionālā, starptautiskā un arī pārpasaulīgā līmenī, dažādās tehnikās, žanros un studiju programmu līmeņos, bet ar nojaušamu vismaz vienu kopīgu motivācijas faktoru: saprast, sakārtot, vai, ja drīkst, piešķirt kaut kādu jēgu dīvainajam fenomenam, ka mūsu prātos blakus tagadnei dzīvo arī pagātne – kura turklāt itin bieži nemaz nav mūsu pašu”, norāda izstādes tekstu autors Helmuts Caune.

Dalība izstādē tika atlasīta konkursa kārtībā, izsludinot pieteikšanos šī gada vasarā. No iesniegtajiem pieteikumiem izstādei tika izvēlēti astoņi mākslinieki, starp kuriem ir bakalaura, maģistra un profesionālās doktorantūras studiju programmu studenti.

Izstādē piedalās: Anna Pommere, Kintija Avena, Ivo Krieviņš, Egons Peršēvics, Anete Grīnberga, Laima Graždanoviča, Kristiana Švābe un Atis Izands. Izstāde apskatāma no 8. oktobra līdz 10. novembrim. Darba laiks no otrdienas līdz sestdienai no plkst. 12.00 – 18.00, Latvijas Mākslas Akadēmijas eksperimentālā mākslas telpa "Pilot", Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 3.