LMA studenti aicina uz grupas izstādi 'Neviens to nelūdza'

Pirmdien, 26. augustā, pulksten 18.00, bijušajā tekstilrūpnīcā "Boļševička" Ganību dambī 30 Latvijas Mākslas akadēmijas studenti – jaunie mākslinieki Kristīne Upīte, Jānis Šneiders, Agate Bernāne, Paula Zvane, Liene Rumpe, Līva Blumfelde un Agnese Piziča – aicina uz izstādes "Neviens to nelūdza" atklāšanu, portālu "Delfi" informē mākslinieku pārstāve Marta Krivade.

"Studenti reti, kad paši uzņemas iniciatīvu. Vispirms viņi gaida, kad augstskolā kāds lūgs kaut ko darīt un visu iemācīs, pēc tam viņi gaida, kad piezvanīs galerijas vadītājs vai pieteiksies kurators, kurš viņam uztaisīs izstādi. Bet mēs darīsim paši. Neviens to nelūdza. Paši izdomājām taisīt izstādi, paši iztīrījām telpu, paši to iekārtosim un pieskatīsim un paši arī gaidīsim uz izstādes atklāšanu, " stāsta jaunie mākslinieki.

Atklāšanā notiks mākslinieces Paulas Zvanes performance ar jēra cepšanu, par vakara muzikālo noformējumu rūpēsies T5.

26. augusts ir pirmā skolas diena un izstādes rīkotāji priecātos, ja "Neviens to nelūdza" būtu arī kā iedvesma jaunajiem Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem sākt studijas ar attieksmi, kurā cilvēks iet un dara pats.

Izstādes veidotāji savā mākslinieciskajā darbībā ir atšķirīgi, taču visus vieno kopēja vilkme darboties, vēlme pretoties studijās ierastajam formātam, kā arī runāt tieši un atklāti. "Neviens to nelūdza" izstādītajos mākslas darbos ir izmantoti ļoti dažādi formāti - video darbi, instalācijas, objekti, lielformāta gleznas, kolāžas, fotogrāfijas un citi.

Izstāde ir atvērta no 26. augusta līdz 8. septembrim, no otrdienas līdz svētdienai, pirmdienās tā ir slēgta. Darba dienās jaunie mākslinieki apmeklētājus gaidīs no pulksten 17.00 līdz 20.00, bet sestdienās un svētdienās no pulksten 14.00 līdz 20.00. Tajā plānota arī dažādu notikumu programma, par kuriem uzzināt varēs šajā "Facebook" lapā.