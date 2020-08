LNB atklās poļu fotomākslinieku izstādi 'Ja tu mani aizmirstu'

No 20. augusta līdz 19. septembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) būs skatāma Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2020 izstāde "Ja tu mani aizmirstu".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē biennāles rīkotāji, izstādes kolekcija veidota sadarbībā ar Fotogrāfijas arheoloģijas fonda (PL) un Adama Mickeviča institūtu (PL), tās pamatā ir izcilu poļu mākslinieku darbi. Fotogrāfijas arheoloģijas fonds pēta, apstrādā, kārto un uzglabā Polijas fotogrāfu arhīvus, kā arī strādā ar mūsdienu māksliniekiem, sniedzot viņiem ierosmi raudzīties uz vēsturisko fotogrāfiju jaunā gaismā un pievērsties laikmetīgajai fotogrāfijai caur fotogrāfijas arhīvu prizmu. Izstādes kurators ir mākslas kritiķis un vēsturnieks Adams Mazurs (Adam Mazur, PL).

10. septembrī pulksten 17:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā izstādē notiks Fotogrāfijas arheoloģijas fonda pārstāves Martas Pšibilio (Marta Przybylo, PL) lekcija "Pieredzot matēriju: Par darbu ar arheoloģijas arhīviem".

Izstādes dalībnieki: Fotogrāfijas no Fotogrāfijas arheoloģijas fonda arhīva (PL) – Janušs Bonkovskis (Janusz Bąkowski), Zofja Homentovska (Zofia Chomętowska), Zbigņevs Dlubaks (Zbigniew Dłubak), Marjušs Hermanovičs (Mariusz Hermanowicz), Mareks Pjaseckis (Marek Piasecki), Tadeušs Suminskis (Tadeusz Sumiński), Vojcehs Zamečniks (Wojciech Zamecznik), Antonijs Zdebjaks (Antoni Zdebiak).

Izstādē "Ja tu mani aizmirstu" redzamās fotogrāfijas ir atlasītas no apjomīgajiem Fotogrāfijas arheoloģijas fonda krājumiem. Gandrīz visas tās ir uzņēmuši izcili poļu mākslinieki; pašas fotogrāfijas, savukārt, nav nemaz tik pazīstamas vai pat ir aizmirstas. Tām nav daudz kopīga ar mākslinieku personībām, tās arī neilustrē notikumus, bet gan pašas kļūst par notikumu. Izstādes kuratora atlasē jūtama poēzija, gaidas, ka attēls satiks jūtīga vērotāja skatienu, ļausies interpretācijai un iekustinās asociāciju virkni. Atsaucoties uz ikdienas pieredzes mirklīgumu un gaistošo dabu, arī pati izstāde ieguvusi savu nosaukumu – "Ja tu mani aizmirstu" – tās ir čīliešu dzejnieka Pablo Nerudas rindas, no kurām savukārt iedvesmojies viens no izstādes dalībniekiem – Zbigņevs Dlubaks.

Fotogrāfijas arheoloģijas fonds dibināts 2008. gadā un tas pēta, apstrādā, kārto un uzglabā Polijas fotogrāfu arhīvus. Šobrīd fonds gādā par 12 mākslinieku arhīviem, kurus kārto, digitalizē un padara pieejamus tiešsaistē. Fonds arī uztur savu izstāžu galeriju, vada pētnieciskus projektus, organizē izstādes, meistardarbnīcas un lekcijas, kā arī izdod fotogrāmatas un grāmatas, kas veltītas fotogrāfijas teorijai un vēsturei. Izstādes, kuru pamatā ir FAF sagatavotas kolekcijas, norisinājušās Pompidū centrā Parīzē, Elizejas muzejā Lozannā un festivālā Photoespaña Madridē, kā arī citur. Grāmata "Vojcehs Zamečniks. Foto-grafika" 2016. gadā saņēma labākā kataloga godalgu Parīzes fonda Photo-Aperture fotogrāmatu konkursā. 2013. gadā fondam tika piešķirta arī Kultūras ministrijas un Nacionālā mantojuma balva.

Izstādi "Ja tu mani aizmirstu" un lekciju organizē Rīgas Fotogrāfijas biennāle 2020 sadarbībā ar Fotogrāfijas arheoloģijas fondu, Adama Mickeviča Institūtu un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Rīgas Fotogrāfijas biennāle ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Biennāles tematika aptver jautājumus no kultūras teorijas līdz aktuāliem sociālpolitiskiem procesiem Baltijas un Eiropas reģionā, tiecoties fiksēt un mākslas festivāla formātā piedāvāt kopīgi izprast pasaulē notiekošās pārmaiņas, kuras mums nepieciešams ne tikai redzēt, bet arī iztēloties, tulkojot mūsdienās tik sarežģīto un piesātināto vizuālo valodu jēgpilnās attiecībās − starp ikdienu, kameras objektīvu, vēstures materiālu, laikmetīgo mākslu, tehnoloģijām un nākotni. Plašāk par programmu – Rīgas Fotogrāfijas biennāles mājaslapā.