LNMM atklās zīmējumu izstādi 'Portrets portretā'

Trīs nedēļas – no 2. līdz 24. februārim – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) galvenās ēkas pirmā stāva vestibilā (Rīgā, Jaņa Rozentāla laukumā 1) būs skatāma zīmējumu izstāde "Portrets portretā", kas papildina projektu "Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme", portālu "Delfi" informē LNMM pārstāvji.

Ekspozīcija "Portrets portretā" parāda Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izglītības programmas "Es un māksla" dalībnieku darbus, kas tapuši izstādē "Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme". Apmeklētāju iecienītā programma muzejā norisinās jau 16. gadu, divreiz nedēļā pulcējot cilvēkus, kuri vēlas ne vien aplūkot mākslas darbus no malas, bet arī paši izmēģināt spējas šajā radošajā laukā. Nelielajā satelītizstādē var apskatīt veikumu, ko zīmējuši gan bērni, gan pieaugušie. Muzejā viņi visi strādā kopā, jo māksla cilvēkus nešķiro pēc vecuma, uzsver muzeja pārstāvji.

Nodarbībās tomēr pastāv dalījums divās grupās: pirmā – bērni no četriem līdz deviņiem gadiem (pasniedzēja Diāna Dimza-Dimme), otrā – bērni no 10 gadiem un visi interesenti līdz pat senioru vecumam (pasniedzēja Baiba Sprance). Tas ir saistīts ar mazo bērnu īpatnību: zīmējot, nelietot loģiskās prāta konstrukcijas, bet gan domāt intuitīvi un neraizēties par pieaugušo izpratni "pareizi / nepareizi". Bērniem ir tikai ideja, un tā vienmēr būs pareizi īstenota, jo viņi, tāpat kā mākslinieki, daudz neuztraucas par savu darbu vizuālo atbilstību redzamajai realitātei. Jo cilvēks kļūst vecāks un informētāks, jo vairāk viņš sāk apgūt "pareizības" konceptu, par ko intensīvi liek domāt gan sabiedrība, gan skolu programmas, paralēli ieaudzinot jaunietim arī garlaicīgus vispārpieņemtus stereotipus un priekšstatus par to, ko nozīmē jēdziens "māksla".

Tāpēc viens no virzieniem, kurā LNMM izglītības programma redz savu mērķi, ir attīstīt jebkura cilvēka individuālo uztveri un iztēli. Jo nobriedušāks viņš top, jo grūtāk šī lieta padodas – apkārtējās dzīves programmēšana strādā lieliski.

Katra nodarbība muzejā tiek veltīta kādai tēmai, saistītai ar mākslas darbiem, kas skatāmi ekspozīcijās vai izstāžu zālēs, – no klasikas līdz pat laikmetīgajām tendencēm. Uzdevumi liek domāt un iedziļināties dažādos mākslas aspektos, skarot formas un saturiskās nianses, trenējot aci, prātu, iztēli un rokas veiklību.

Portrets piedāvā ļoti plašu tematisko gammu un platformu, lai varētu attīstīt darbošanos vairākos virzienos. Zīmētāji strādājuši gan kopējot, gan izmēģinot daudzveidīgus formālos paņēmienus, gan radoši interpretējot skolotāju dotos uzdevumus. Šī izstāde, kurā redzama tikai neliela daļa portretam veltīto darbu, apliecina, cik talantīgi un varoši ir cilvēki, ja vien viņi vēlas veltīt savu laiku un uzmanību, lai iedziļinātos mākslas noslēpumos un strādāt, lai uzlabotu prasmes. Bieži vien darba rezultāts izbrīna arī pašus nodarbību dalībniekus, bet skatītājiem liek saprast, cik spēcīgs un bagāts ir katra cilvēka potenciāls, ja vien ļaujam tam izpausties.

Jau ziņots, ka LNMM Galvenajā ēkā, izstāžu zālē "Arsenāls" un Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā ir skatāma vērienīga latviešu mākslas portretu izstāde "Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme". Izstāde ir viens no Latvijas simtgades kultūras programmas notikumiem.