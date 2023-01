LNMM būs 'Purvīša balvas' laureātes Amandas Ziemeles izstāde

No 11. februāra līdz 23. aprīlim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Kupola zālē norisināsies Purvīša balvas 2021 laureātes Amandas Ziemeles personālizstāde "Saule ar zobiem", informē izstādes veidotāji.

2021. gadā Amanda Ziemele saņēmusi Purvīša balvu par izstādi "Kvantu matu implanti" Kim? Laikmetīgās mākslas centrā; žūrija toreiz akcentēja autores prasmi radīt atvērtu telpu, kur "nekā nav par daudz, nedz arī kas iztrūkst; tā sniedz zināmu brīvības izjūtu visiem un visam." Arī tagad telpa ir zīmīga mākslinieces daiļrades sastāvdaļa.

"Amandas Ziemeles personālizstāde LNMM Kupola zālē sākas no neatvairāma pieturpunkta – telpas arhitektūras, siju konstrukcijām un vairākiem līmeņiem, veidojot ar tiem sarunu vai sadarbību daudzslāņu instalācijā, kas atsedz mākslinieces aizrautību ar glezniecības formālo un "neformālo" izteiksmes līdzekļu mīcīšanu, staipīšanu, virpuļošanu un paplašināšanu. Atklājot sevi skatītājam no dažādām pusēm, izstādes katalizatori – atšķirīgu izmēru un formas gleznas – savstarpējā saspēlē iztaujās un šķetinās telpas karkasa īpatnības un raksturu, vienlaikus radot šķietami levitējošu, saslāņotu, dažādos skatpunktos eksistējošu glezniecības instalāciju, kas aicina tajā iegremdēties, ložņāt, laipot, būvējot jaunu iedaļu savā skatīšanās pieredzē un veidos, kā piedzīvot mākslas notikumus. Skatpunktu variācijas un potenciālās taciņas cauri izstādei kļūst par būtisku saistvielu, kas ļauj virpināt iespējamus ne-lineārus formu, triepienu, žestu, stratēģiju naratīvus, kas Kupola zāles arhitektūrā to pieturzīmēs, zemteksta piezīmēs, paragrāfos rod atveldzējošu neatkarību no ierastajiem glezniecības apskatīšanas ceļiem. Spēles laukums tiek izklāts kā daudzpakāpju kāpums, caur slāņiem un šķirtnēm vērojot tā gradācijas telpā, sekojot krāsu, tekstūru, triepienu, formu sarkanajiem dzīpariem," stāsta izstādes kurators Kaspars Groševs.

Amanda Ziemele atzinusi, ka viņu patiesi interesē glezniecības formālo paņēmienu kopums, krāsas vieliskums un ķepīgums, pigmentu putekļi, kurus viņa "sajauc kopā ar savām domām." Autore uzsver, ka māksla nav atrauta no dzīves un tā ir viņas komentārs par notikumiem un pasauli. "Man svarīgs ir spēles motīvs un pārsteigums. Izstādē meklējamas norādes, kas kalpo kā iespēja skatītājam uziet pavedienus, ļaujot izsekot domu gaitai," atklāj Amanda Ziemele.