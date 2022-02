LNMM februāra beigās būs skatāma tekstilmākslinieces Dzintras Vilks personālizstāde

No 2022. gada 25. februāra līdz 8. maijam Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 4. stāva izstāžu zālēs norisināsies tekstilmākslinieces Dzintras Vilks personālizstāde "Klusā daba ar gājputnu", portālu "Delfi" informēja izstādes kuratore Ieva Kalnača.

Dzintras Vilks vārds ir viens no pazīstamākajiem Latvijas tekstila un šķiedras mākslas pasaulē. Jau daudzu gadu garumā izstāžu apmeklētājus priecē meistares radošais rokraksts: atpazīstams un tikai viņai raksturīgs, daudzveidīgs un nemitīgi jaunus iespaidus, formas un materiālus meklējošs.

"Klusā daba ar gājputnu" – māksla un daba. Kopš daiļrades pirmsākumiem daba ir bijusi Dzintras Vilks svarīgākā tēma. Iedvesmojoties no meža, pļavas, vēja, kukaiņiem, putniem, gadalaikiem un zāles stiebriem, autore rada gobelēnus un telpiskas kompozīcijas, par pamatu ņemot kādu motīvu vai formu un izstāstot to tekstilmākslas valodā. Lai gan daba Dzintras Vilks darbos vizuāli ir primāra, tajos vienmēr ietverta dziļāka nozīme, īpašs vēstījums, ko sevī nes jaunradītais.

Māksliniece spēj uzreiz ieraudzīt to, kas ir raksturīgs un svarīgs, atšķirt to no nebūtiskā, tāpēc viņas izteiksmei šķietami piemīt visiem tuva, universāla vērtība. Parasti darbos izmantotie materiāli ir no dabas gūti un katram saprotami – lins, vilna, zīds, pluču dzija, klūgas. Dzintras Vilks meistarība slēpjas nevainojamā tehniku un materiālu pārvaldīšanā, atklājot tekstilmākslas fascinējošo daudzveidību.

"Es piederu pie tekstilmāksliniekiem, kas savu izpausmi būvē uz klasiskām un senām tehnikām. Vienkārtnis, atlass, gobelēns, trinītis, ziemeļnieks, persietis – aušanā; lāpīšana, šūšana, broderī, izšuvums, adījums, tamborējums – darbojoties ar adatu un diegu, bez stellēm. Savas domas izklāstā es izmantoju vienu no seno audumu pamatelementiem – raksta, motīva ritmisku atkārtojumu. Gandrīz katrs mans darbs ir bez sākuma un gala. Arī tas ir no dabas noskatīts – bezgalīgs, harmonisks ritma atkārtojums – kā gadalaiku mija," stāsta Dzintra Vilks.

Dzintras Vilks "Klusā daba ar gājputnu" Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā aptver kopš 2015. gada radītus darbus. Liela daļa no tiem tapuši, gatavojoties šai personālizstādei, kas ļauj iepazīt mākslinieces pasaules redzējumu un aicina apmeklētāju uz sarunu par dabas skaistumu, varenību un trauslumu.

Dzintra Vilks ieguvusi izglītību Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā (1969–1972) un Latvijas Mākslas akadēmijā (1973–1978). Par saviem galvenajiem skolotājiem un iedvesmotājiem tekstilmākslā viņa uzskata Edīti Pauls-Vīgneri un Rūdolfu Heimrātu. Dzintras Vilks darbi iemīļoti gan Latvijā, gan arī izstādīti un ieņēmuši vietu privātās un muzeju kolekcijās visā pasaulē – ASV, Austrālijā, Dānijā, Itālijā, Honkongā, Kanādā, Krievijā, Meksikā, Norvēģijā, Polijā, Somijā, Vācijā, Spānijā un citur.