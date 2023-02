LNMM piedāvās īpašu programmu Ukrainas atbalstam

Paužot solidaritāti un aicinot sniegt palīdzību, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs nedēļā, kad apritēs gads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, piedāvās īpašu pasākumu un norišu programmu un atgādinās par esošajām Ukrainas atbalsta iespējām.

Sietspiedes darbnīca

Piektdien, 24. februārī, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) un Mākslas muzeju Jauniešu klubs rīkos sietspiedes apdrukas zibakciju "Saulespuķes mieram". Darbnīcā ikviens interesents varēs apdrukāt līdzpaņemtos tekstila izstrādājumus ar mākslinieces Elīnas Brasliņas radīto dizainu "Слава Україні!" ("Slava Ukrainai!"). Spēcīgo saukli, kas tiek izmantots kā ukraiņu tautas suverenitātes un pretestības apliecinājums, papildina grafisks saulespuķu zīmējums, simbolizējot mieru, jaunu sākumu un līdzpārdzīvojumu.

Darbnīca norisināsies divos cēlienos: no pulksten 13 līdz 15 un no pulksten 17 līdz 19 LNMM galvenās ēkas, Jaņa Rozentāla laukumā 1, Konferenču zālē un Nodarbību telpā pirmajā stāvā. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi gludus dabīga materiāla tekstila izstrādājumus (T-kreklus, auduma maisiņus, džemperus u.c.). Dalība darbnīcā ir bez maksas, bet organizatori rosina ziedot līdzekļus Ukrainas atbalstam portālā ziedot.lv.

Foto: Krišjānis Pilins

Lekciju cikls par Ukrainas mākslu

Krievijas armija aizvien mērķtiecīgi iznīcina arī kultūras mantojuma objektus visā Ukrainā. Atgādinot par apdraudētajām Ukrainas kultūras mantojuma vērtībām, marta piektdienās LNMM piedāvās mākslas zinātnieka Eduarda Dorofejeva četru lekciju ciklu "Ukrainas māksla no 19. gadsimta līdz mūsdienām". Lasījumi iepazīstinās ar mākslas un arhitektūras attīstību Ukrainā un to, kā ukraiņu mākslinieki ietekmēja mākslas procesus pasaulē. Dalībnieki varēs salīdzināt lekciju materiālu ar Latvijas piemēriem, tostarp darbiem no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas, atklājot mūsu tautu līdzību un vienotību gan kultūrvēsturiskā, gan sociālpolitiskā kontekstā.

Lekciju laiks un tēmas:

3. marts pulksten 18 19. gadsimta nacionālās mākslas tapšana;

10. marts pulksten 18 Ukrainas māksla 19.–20. gadsimta mijā;

17. marts pulksten 18 Ukrainas avangards un modernisms starpkaru laikā;

24. marts pulksten 18 Māksla no Ukrainas PSR līdz Ukrainas Republikas laikiem.

Tikšanās norisināsies LNMM galvenās ēkas Konferenču zālē. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Lekcijas iespējams apmeklēt pa vienai, tomēr muzeja pārstāvji iesaka gūt pilnīgāku priekšstatu par Ukrainas mākslas evolūciju un noklausīties visu ciklu. Dalība nodarbībās ir bez maksas, taču arī šoreiz interesenti aicināti ziedot līdzekļus Ukrainas atbalstam.

Foto: Krišjānis Pilins

Ukraiņu mākslinieka izstāde "Rīgas biržā"

Atbalstot Ukrainas mākslinieku un galeriju centienus saglabāt radošā procesa nepārtrauktību kara apstākļos, no 26. janvāra līdz 2. aprīlim Mākslas muzejs "Rīgas birža", Doma laukumā 6, sadarbībā ar "Galerie Les Noms" piedāvā ukraiņu mākslinieka Ivana Marčuka (Іван Марчук) personālizstādi "Pārtrauktais dialogs". Visi aplūkojamie darbi pieder galerijas dibinātāja Jurija Gucu (Юрій Гуцу) privātkolekcijai un Baltijas valstīs vēl nekad nav bijuši eksponēti. Projekta kuratore un galerijas pārstāve Latvijā ir jaunā ukraiņu māksliniece un sabiedriskā aktīviste Marija Volina (Марія Воліна).

Ivans Marčuks radījis individuālu glezniecisko stilu, ko pats dēvē par "pliontanismu" (no ukraiņu пльонтати – aust, pīt, savienot). Parasto otas triepienu vietā viņš it kā seko pavedienam un auž mežģīņu tīklu uz audekla vai kartona. Autors glezno fantastiskas figūras un florālus motīvus sirreālisma stilā, hiperreālistiskus portretus, enigmātiskas ainavas un abstraktas ekspresīvas kompozīcijas.

NFT mākslas darbi lielveikalos

Pērnā gada septembrī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Ukrainas Nacionālais mākslas muzejs bija pirmās mākslas institūcijas, kas saņēma dāvinājumu no Ukrainas labdarības projekta "META HISTORY" – NFT mākslas darbu Borodjankas gaiļa formā, kas simbolizē ukraiņu izturību, drosmi un atgādina, ka māksla vieno tautas visā pasaulē. Šie 3D modeļi tapuši, iedvesmojoties no 14 pasaules ievērojamāko muzeju kolekciju meistardarbiem. Latvijas gaiļu pamatā ir pazīstamā latviešu mūsdienu mākslinieka Ginta Gabrāna darbi "Fotonu ainava #32" un "Fotonu ainava #4" (2010) no LNMM krājuma. Pateicoties sadarbībai ar vides reklāmas uzņēmumu "Clear Channel Latvia", kolekcijas "The Incredible Rooster" digitālie mākslas darbi no 24. februāra būs skatāmi lielākajos tirdzniecības centros Rīgā ("Rīga Plaza", "Domina", "Galerija Centrs", "Spice", "Spice Home").

Foto: Publicitātes foto

Bezmaksas ieeja Ukrainas pilsoņiem mākslas muzejos

Atgādinām, ka Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas, Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja apmeklējums Ukrainas civiliedzīvotājiem, uzrādot pilsonību apliecinošu dokumentu, joprojām ir bez maksas. Tāpat brīva ir viņu dalība zīmēšanas nodarbībās bērniem un pieaugušajiem "Es un māksla", kas katru ceturtdienu un sestdienu notiek LNMM galvenās ēkas Nodarbību telpā.

Kā īpašs papildinājums LNMM galvenās ēkas apmeklējumam visiem ukraiņu valodas pratējiem ir LNMM mobilās lietotnes audiogids ukraiņu valodā, kas ļauj ne tikai iepazīt muzeja ēku, vēsturi un rekonstrukciju, bet arī 23 stāstos atklāt izcilu latviešu meistardarbu izlasi, kas aplūkojami muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. Mobilo lietotni iespējams bez maksas lejupielādēt vietnēs "GooglePlay" un "AppStore".