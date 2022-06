LNNM laidis klajā izstādes 'ES_TEXT' katalogu

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs laidis klajā izstādes "ES_TEXT" katalogu latviešu un angļu valodā.

Izstāde, kas bija eksponēta Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) no 5. februāra līdz 1. maijam, izraisīja plašu auditorijas interesi – to apmeklēja 19 976 skatītāji. Noslēdzot projektu, izdots katalogs, kurā aplūkoti lingvistiskā konceptuālisma pirmie paraugi un attīstība Latvijas mākslā no 20. gadsimta 60. gadu beigām līdz pat 2022. gadā īpaši izstādei radītiem darbiem. LNMM pārstāvji arī atgādina, ka izstādei veidotā Arta Ostupa skulptūra "Valodas robežas" un Preiļu konceptuālistu grupas ekspozīcija tika nominēta "Purvīša balvai 2023".

Ievērojams skaits grāmatā reproducēto darbu glabājas LNMM 20. gadsimta otrās puses – 21. gadsimta mākslas kolekcijā un jau kļuvuši par Latvijas mākslas klasiku. Katalogā publicēti gandrīz visi izstādes eksponāti – ap 200 mākslas darbu – objekti un instalācijas, glezniecība un grafika, fotogrāfija un video, grāmatas un dienasgrāmatas, mākslinieku arhīvu materiāli.

Izdevumā lasāmas Elitas Ansones, Vitas Kalnbērziņas, Jāņa Taurena un Kārļa Vērdiņa esejas, kas veltītas mākslas darbiem, kuros ietverti teksti, – tekstu mākslai jeb lingvistiskajam konceptuālismam. Jānis Taurens pēta valodas pielietojumu Rietumu mākslas paraugos, izstādes kuratore Elita Ansone vērtē teksta ienākšanu Latvijas mākslā 60.–80. gados kā retu, tomēr pamanāmu parādību un vairāk pievēršas agrīnākiem tekstu mākslas gadījumiem. Vita Kalnbērziņa izstādē eksponētos darbus analizē no valodas funkcijas viedokļa, savukārt Kārlis Vērdiņš apskata dzejnieku – Preiļu konceptuālistu grupas – darbību. Pirmo reizi ir tapis tik plašs apkopojums par Latvijas mākslu, kas skatāma tekstu mākslas ietvarā.

Kataloga sastādītāja ir Elita Ansone, redaktore – Arta Vārpa, tulkotājs – Valts Miķelsons, korektore – Terēze Svilāne, dizainers – Leonards Laganovskis, maketētāja – Irēna Ansava.