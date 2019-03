Londonā aplūkojama 150 miljonus vērtā, bēniņos atrastā Karavadžo glezna

Londonā, "Colnaghi Gallery", kas ir pasaulē vecākā komerciālā mākslas galerija, kopš ceturtdienas, 28. februāra, aplūkojama slavenā mākslinieka Mikelandželo Merīzi da Karavadžo glezna "Judīte un Holoferns", kas tika uzskatīta par pazudušo, taču pirms pieciem gadiem tika atrast kādas mājas bēniņos Francijā. Šobrīd glezna ir restaurēta un tās vērtība tiek lēsta aptuveni 150 miljoni eiro.

Itāļu meistara glezna tika uzskatīta par pazudušu, taču pirms pieciem gadiem tā tika atrasta kādas lauku mājas bēniņos, Tulūzā, Francijā. Turklāt māja bija pārdzīvojusi zagļu ielaušanos, taču viņi gleznu nebija paņēmuši, acīmredzot uzskatot par nevērtīgu.

Mākslas darbs bēniņos bija nostāvējis aptuveni simt gadu, atstutēts pret sienu, starp vecām drēbēm, traukiem un ģimenes relikvijām.

Par to kā unikālais atradums nonācis līdz galerijai, medijiem stāsta mākslas dīleris Marks Labarbs no Francijas. Viens no viņa klientiem ticis pie šī īpašuma un tīrījis bēniņus, viņam vajadzējis divus palīgus. Bet atrasto senlietu pārdošanai bijis vajadzīgs gads.

"Pulksteņi, rotaļlietas, reliģiski priekšmeti, apģērbs, trauki un citās lietas – gan labā, gan sliktā stāvoklī, turklāt viss pārklāts ar biezu putekļu kārtu," stāsta Labarbs.

"Noteikti jāpastāsta, ka pirms pāris gadiem mājā bija ielauzušies zagļi un no bēniņiem nozaguši vairākas lietas, pat smaržu pudelītes, tomēr gleznu tie nebija skāruši."

"Tas bija 2014. gada 23. aprīļa rīts, kad mans klients man piezvanīja un teica, ka atradis gleznu un vēlas dzirdēt manu viedokli par to. Devos pie viņa aplūkot gleznu, un, jāsaka, tā bija tādā stāvokli, ka bija teju neiespējami saredzēt atsevišķas detaļas. Tomēr gleznas kompozīcija bija iespaidīga."

Vēlāk veikta izpēte un secināts, ka darbs tapis 1607. gadā. Par tā autentiskumu ir dažādi viedokļi, tomēr pētnieks Eriks Turkins (Eric Turquin) uzskata, ka tas ir īsts Karavadžo darbs. Tajā redzams Bībeles sižets, kurā Judīte, pavedinājusi asīriešu ģenerāli Holofernu, nogalina viņu, lai glābtu Betūlijas pilsētu.

Glezna pārdošanā nonāks šā gada 27. jūnijā. Izsole notiks Tulūzā – pilsētā, kur glezna tika atrasta. Savukārt Londonā tā būs aplūkojama līdz 9. martam.