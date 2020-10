Londonā radīta mākslas instalācija no 32 tonnām burkānu

Mākslinieks Rafaels Peress Evanss pagājušonedēļ izveidoja neparastu instalāciju pie Goldsmita universitātes ēkas Londonā, liekot izbērt uz ielas 32 tonnas svaigu burkānu.

Instalācija ar nosaukumu "Zemējums" (Grounding) ir jaunākais Rafaela Peresa Evansa darbs, kurš slavenajā mākslas skolā studē maģistra programmā un savās instalācijās aplūko saspringtās attiecības starp pilsētvidi un laukiem. Instalācijai "Zemējums" mākslinieks guvis iedvesmu no Eiropas lauksaimniekiem, kuri mēdz izgāzt savu ražu atkritumos, paužot protestu pret sava darba zemo novērtējumu no patērētāju un valdību puses.

Instalācija zibenīgi kļuva par interneta sensāciju, kad tās attēlu savā "Twitter" kontā publicēja "Times" žurnālists Džordžs Grīnvuds. Sākotnējās spekulācijas par milzīgās burkānu kaudzes patieso nozīmi pārtrauca pati Goldsmita universitāte, informējot, ka tā patiesi ir mākslas instalācija. Savā paziņojumā augstskola norādīja, ka mākslinieks ir parūpējies, lai izstādes beigās burkāni tiktu savākti un ziedot fermu dzīvniekiem.

Instalācijā izmantoti burkāni, ko Apvienotās Karalistes pārtikas izplatītāji atzinuši par nepiemērotiem tirdzniecībai, liecina mākslinieka tīmekļa vietnē publicētais paziņojums. 2018. gadā Edinburgas universitātes pētījumā tika paziņots, ka ik gadu atkritumos nonāk vairāk nekā 50 miljoni tonnu vai aptuveni trešā daļa no visas Eiropā iegūtās augļu un dārzeņu ražas, galvenokārt pēc veikalu atteikuma tos tirgot dēļ neatbilstoša ārējā izskata.

Does anyone know why a significant volume of carrots has just been dumped on Goldsmiths university campus? pic.twitter.com/oYj51IxHfp