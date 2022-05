Luvrā ar tortes krēmu uzbrukts slavenajai 'Monai Lizai'

Svētdien, 29. maijā, Luvrā noticis kārtējais uzbrukums ikoniskajai Leonardo da Vinči gleznai "Mona Liza". Šoreiz kāds jauns vīrietis, pārģērbies par vecu sieviņu saķēpājis gleznas aizsargstiklu ar konditorejas krēmu.

Visslavenākais Leonardo da Vinči darbs, kas tapis 16. gadsimta sākumā, nav sabojāts, jo to aizsedz īpašs, impregnēts aizsargstikls.

Kā allaž, arī svētdienā, 29. maijā, ap slaveno gleznu pulcējies prāvs skatītāju skaits, tāpēc vandalisma akts ticis nofilmēts un drīz vien pēc tam nokļuvis sociālajos tīklos.

Kā vēsta aculiecinieki, gleznai uzbrucis kāds jauns vīrietis, kurš, tērpies parūkā un sēdējis ratiņkrēslā. Liels bijis skatītāju pārsteigums, kad šķietami bezspēcīgā večiņa pēkšņi piecēlusies kājās un metusi ar kūkas gabalu slavenajai "Džokondai" jeb "Monai Lizai".

Uzbrucēju nekavējoties aizvākusi apsardze, bet citi muzeja darbinieki ātri notīrījuši stiklu. Tikmēr apmeklētāji nepārtraukti filmējuši un fotografējuši notiekošo.

Šī nav pirmā reize, kad kāds uzbrucis Da Vinči gleznai un centies to sabojāt. 50. gados kāds vīrietis uzlēja šedevram sērskābi, kas diemžēl nepalika bez pēdām. Tāpat kāds bolīviešu students ir metis tai ar akmeni. Savdabīgs protesta akts saistībā ar gleznu notika 1974. gadā, kad tā bija deponēta uz izstādi Japānā. Kāda sieviete ratiņkrēslā centās gleznai uzliet sarkano krāsu, tādējādi protestējot pret neērto un nepielāgoto iespēju aplūkot mākslas darbu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tiesa, viņa gleznai netrāpīja un aplējās pati. Viens no pēdējiem uzbrukumiem gleznai bija 2009. gadā, kad kāda krievu tūriste meta gleznai ar dzēriena krūzīti.

Tāpat pirms vairāk nekā 100 gadiem "Mona Liza" krita par upuri garnadžiem. Glezna tika nozagta 1911. gadā un bija zudusi aptuveni trīs gadus.

Luvra ir pasaulē vispopulārākais mākslas muzejs. Pirms pandēmijas ierobežojumiem to vidēji gadā apmeklēja aptuveni deviņi miljoni cilvēku, bet "Mona Liza" ir šī muzeja skatītāju visiecienītākais eksponāts.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM