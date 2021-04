Maijā sāksies Rīgas Fotogrāfijas biennāle 'Next 2021'

No 8. maija līdz 11. augustam Rīgā norisināsies starptautiskais laikmetīgās mākslas notikums Rīgas Fotogrāfijas biennāle – "Next 2021", aicinot mākslas interesentus apmeklēt izstādes, simpoziju, diskusiju, kā arī būs iespēja tikties ar māksliniekiem un kuratoriem gan pasākumu norises vietās, gan tiešsaites platformās.

Kā informē festivāla organizatoru pārstāve Paula Lūse, "Next 2021" programmā uzmanība vērsta uz jaunajiem māksliniekiem un šogad arī kuratoriem, aktualizējot kuratora kā starpnieka lomu starp skatītāju, mākslinieku un mākslas darbu. Šajā pasaulei sarežģītajā laikā, kad digitālā saziņa daudziem ir kļuvusi par galveno komunikācijas veidu, virkne biennāles izstāžu un citu norišu ieguvušas vēl aktuālāku nozīmi, pievēršoties mūsdienu digitālā laikmeta mantojumam un tā ietekmei uz mūsu uztveri, domāšanu un attēlu kultūru kopumā.

Pirmais Rīgas Fotogrāfijas biennāles – "Next 2021" notikums ir balvas "Jaunais kurators" ieguvējas Tīnas Pētersones izstāde "Lai iemīlētos, klikšķiniet šeit", kas no 8. maija līdz 27. jūnijam būs skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas izstāžu zālē "Pilot''. Ar balvu "Jaunais kurators" Rīgas Fotogrāfijas biennāle – 'Next" sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas kuratoru studiju programmu aizsāk jaunu tradīciju, lai veicinātu izpratni par kuratora devumu un vienlaicīgi attīstītu kuratora profesiju Latvijā. Šī gada balvu ieguva Tīnas Pētersones pieteikums, ko piešķīra starptautiska žūrija, savu izvēli pamatojot: "Tīnas Pētersones kuratoriālais priekšlikums šķita interesants izvēlētās tēmas dēļ, kas aplūko mūsdienu romantisko attiecību modeļus, kur dominē atsvešinātība un nepastāvīgums. Tas attiecīgi rezonē ar šī brīža globālo kultūras kontekstu. Izvēlētie mākslinieki (Irēna Andrejeva, Krišjānis Elviks, Elizabete Ezergaile, Konstantīns Žukovs), ar kuriem autore strādās pie projekta, lieliski atspoguļo šo tematiku un Tīnas pieteikumā ieskicē risinājumus, kas ir saistoši gan telpiski, gan saturiski."

No 14. maija līdz 11. jūnijam Rīgas Mazākās galerijas skatlogā būs skatāma mākslinieku apvienības "Subspatial.xyz" (Aleksandrs Breže un Armands Freibergs) izstāde "Neizskaidrojami, bet fakts", ko kūrē Auguste Petre. Daļai cilvēku izstādes nosaukums vistiešākajā veidā asociējas ar Krievijas televīzijas TNT radīto pseidodokumentālo raidījumu "Необъяснимо, но факт", kurā tika risināta citplanētiešu, vilkaču, vampīru un politisko sazvērestības teoriju problemātika. Atraujoties no tiešā šādu raidījumu satura un uz mirkli aizmirstot par citplanētiešu eksistenci, "Subspatial.xyz" liek palūkoties uz sociālām konstrukcijām, kas īstenojas 21. gadsimtā.

No 11. jūnija līdz 30. jūlijam Galerijā "Alma" norisināsies Vikas Ekstas personālizstāde "Zvaigznīte". Domājot par to, cik lielā mērā cilvēces un cilvēka attīstību veicinājuši un kā vēsturiski tikuši izmantoti zirgi, māksliniece pandēmijas spelgonī devās uz kādu stalli Latgalē, lai tiktos ar tur turētiem t.s. "paraugzirgiem". Pētot izplēnošo darba zirga tēla simboliski uzlādēto un fotogēnisko potenciālu, izveidota attēlu sērija, kas apvienota vienā lielizmēra darbā. Kuratore – Astrīda Riņķe.

No 9. jūlija līdz 11. augustam ISSP galerijā būs skatāma balvas "Meklējam jauno fotogrāfijā" uzvarētāja Visvalda Morkeviča personālizstāde "Gaidu tikšanos ar sevi". Fotogrāfa jaunākais projekts veidots (narcistiskas) introspekcijas formā, tā ir vizuālā un telpiskā darbā transformēta mākslinieka pašanalīze. Šis projekts ir portrets tā "tapšanas procesā", kurā izmantoti mākslas vēsturē pazīstami simboli, no klasiskās mitoloģijas palienēti tropi, psihoanalītiskas interpretācijas un personiskas atmiņas.

Rīgas Fotogrāfijas biennāles – "Next" balva "Meklējam jauno fotogrāfijā!" tiek pasniegta ceturto reizi. Tā ir dibināta, lai veicinātu jaunos māksliniekus vizuāli spēcīgos darbos atklāt konceptuāli dziļu, oriģinālu skatījumu uz sava laikmeta norisēm, atrodot un izceļot jaunos Baltijas valstu autorus, kuru darbos jau dominē šīs kvalitātes. Kopš 2019. gada balvas pasniegšana noris biennāles programmā "Next" sadarbībā ar ISSP galeriju.

Rīgas Fotogrāfijas biennāles – "Next 2021" programmā būs skatāmas arī divas izstādes, kuru mākslinieki uzmanību vērš uz viedtālruņos radīto milzīgo attēlu daudzumu un digitālo tehnoloģiju attīstību, kas rada pamatus jaunai atmiņas kultūrai:

"Rīgas mākslas telpas" Intro zālē būs skatāma Anjas Karras (Anja Carr, NO) personālizstāde "Barotnes". Anjas Karras radošo meklējumu centrā visai bieži iekļūst nebeidzamās attēlu straumes, kas tiek uzņemtas ar viedtālruņiem. Tas mākslinieci ir rosinājis vairākkārt no dažādiem skatpunktiem un dažādos vizuālos medijos pievērsties refleksijai par šo fenomenu – attēlu plūsmu kā vienu no šodienas izteiktākajām laika zīmēm. Izstādes kuratores – Inga Brūvere (LV) un Marīe Šēvolda (Marie Sjøvold, NO).

Savukārt Latvijas Fotogrāfijas muzejā būs skatāma izstāde "Digitālie viduslaiki", kas apvienos divu mākslinieku personālizstādes - Āpa Tepera (Aap Tepper, EE) izstādi "Materialitātes ēna" un Kristīnes Krauzes-Sluckas izstādi "Paklausīgs pieskāriens". Mākslinieki izstādē uzmanību vērš procesam, kas apskata to, ka ar digitālo tehnoloģiju parādīšanos sabiedrībā ir sācies jauns temporalitātes posms, kur ātrums, mobilitāte un globalitāte ir tā raksturojošās iezīmes. Jauno mediju komunikācijas formas liek pamatus jaunai atmiņas kultūrai, kurā indivīds kļūst par atmiņas patērētāju. Izstādes kuratore – Anete Skuja.

Arī šogad Rīgas Fotogrāfijas biennāle – "Next" piedāvā izglītības programmu, kā ietvaros būs iespēja tikties ar māksliniekiem un kuratoriem un apmeklēt dažādus pasākumus gan notikumu norises vietās, gan tiešsaites platformās, tajā skaitā:

Trīs vakarus – 8., 9. un 10. jūnijā – no pulksten 18 līdz 19.30 tiešsaitē norisināsies starptautisks simpozijs "Re-vīzijas", kas pievērsīsies tehnoloģiju fundamentālajai lomai mākslas attīstībā, apskatot inovatīvus, radošus konceptus un jaunas mākslas eksponēšanas un pieredzes iespējas, kuras mākslinieki apguvuši un realizējuši pandēmijas ietekmē. Uzmanība tiks vērsta digitālās vides un digitalizācijas procesiem gan kā unikāliem projektiem, gan arī kā risinājumiem krīzes situācijās. Simpozijā piedalīsies Vika Eksta (LV), Luna6, Jūnass Lunds (Jonas Lund, SE), Paola Paleari (Paola Paleari, IT/DK), Maiks Pepi (Mike Pepi, US), Sīms Preimans (Siim Preiman, EE), Airi Trīsberga (Airi Triisberg, EE), kuratore – Agnese Pundiņa.

17. jūnijā pulksten 18 balvas "Jaunais kurators" ietvaros norisināsies diskusija "Kuratora loma un tās attīstība šodien", kurā diskusijas dalībnieki pievērsīsies dažādajiem problēmjautājumiem, kas skar šo nozari. Diskusijā piedalīsies Irēna Bužinska(LV), Auguste Petre(LV), Tīna Pētersone(LV), Kaspars Vanags(LV) un to vadīs Antra Priede.

8. jūlijā balvas "Meklējam jauno fotogrāfijā!" ietvaros ISSP galerijā norisināsies finālistu darbu prezentāciju vakars. Galveno balvu 2021. gadā starptautiskā žūrija piešķīra Visvaldam Morkevičam, speciālbalvu – iespēju izdot savu grāmatu Lietuvas izdevniecībā NoRoutine Books – ieguva Kristīne Krauze Slucka (LV) par projektu "Materiālā visuma vibrācijas. Zelta slāpes". Balvas finālistu darbu prezentācijas vakars sniegs iespēju ieskatīties piecos Baltijas valstu jauno mākslinieku balvai pieteiktajos projektos. Savus darbus prezentēs – Adelīna Kalniņa (LV), Audrjus Krjaučūns (Audrius Kriaučiūnas, LT), Visvalds Morkevičš (Visvaldas Morkevičius, LT), Zanda Puče (LV), Vinita Vilcāne Krilova (LV).

Lai aktualizētu un veicinātu domu apmaiņu laikmetīgās mākslas teorijā un starpdisciplināru skatījumu uz Latvijas mākslas vidē notiekošajiem procesiem, arī šogad ir sagatavots Rīgas Fotogrāfijas biennāles – "Next 2021" izdevums, kas aplūko digitālās vides ietekmi uz laikmetīgo fotogrāfiju un sniedz padziļinātu ieskatu biennāles notikumos. Bagātīgi ilustrētais izdevums plašāk iepazīstina arī ar biennāles izstādēm, pasākumiem un māksliniekiem. Izdevumā sadaļā ''Izstāde kabatā'' būs skatāma arī izstāde "Your post has been removed, your account might be deleted" - desmit mākslinieku darbi, kas tika izdzēsti no viņu Instagram kontiem, jo tie pārkāpjot sociālo tīklu platformas noteikumus. Kuratore Evita Goze kataloga izstādei izvēlējusies dalībniekus: Dāntje Bonsa @daantjebons (Daantje Bons, NL), Kostis Foks @kostis_fokas (Kostis Fokas, GR), Andi Gāldi Vinko @andigaldi (Andi Gáldi Vinkó, HU), Annemarija Gulbe @annemarijag (LV), Dragana Jurišiča @dragana23 (Dragana Jurišić, HR), Džordana Kalmena @rabbitsparrow (Jordanna Kalman, US), Dzjuiši Li @yushilii (Yushi Li, CN), Kolins Pentals @colin_pantall (Colin Pantall, GB), Ngadi Smārta @ngadismart (Ngadi Smart SL/GB), Pēteris Vīksna @peterisviksna (LV).

Rīgas Fotogrāfijas biennāle – "Next" ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. "Next" uzmanība tiek pievērsta Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu jaunajiem māksliniekiem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā. Iepazīstinot ar jauniem, perspektīviem autoriem, "Next" programma nodrošina redzamību un platformu, lai mākslinieki un kuratori varētu pieteikt sevi plašākā kontekstā.