Māksla, kuru nevērtē. Kuratore Maija Rudovska par mākslas terapiju

Jūlijas nodarbībās es ieraudzīju arī to, ka mākslas terapija nav vieta, kur nodarbojas ar kāda cita radošā darba analīzi vai "ķidāšanu", par to netiek izdarīti spriedumi vai secinājumi, katrai no dalībniecēm tiek dota brīva izvēle – rādīt vai nerādīt savu darbu, stāstīt par to vai nestāstīt. Tas, kas sniedz rezultātus, bieži ir iesaistīšanās, iespēja izteikties mākslas valodā, klātesamība un arī iespēja piedzīvot emocijas grupā. Es varu izvēlēties runāt par savu darbu un es varu izvēlēties tikai klausīties. Visdrīzāk nekādas pārmaiņas uzreiz nepiemeklēs, bet varbūt tās aug lēnām un uzzibsnīs tad, kad mākslas terapijas nodarbības jau sen aiz muguras. Mākslas terapija arī nav "vienradži un varavīksnes" – tās laikā kāds var piedzīvot nomācošas emocijas, zīmējot vai veidojot kolāžu var izaugt negaidīts satraukums, atnākt kādas nepatīkamas atmiņas vai atklāsme par sevi u.tml. Pieļauju, ka stereotipisks viedoklis ir tāds – "mākslas terapijai ir jānomierina un jārada labas sajūtas". Tā īsti nebūs. Tā piedāvā drošu vidi un telpu paust sevi, savas emocijas, izjūtas, kā arī iespēju tās pieredzēt un apzināties. Kā Jūlija norāda: "Ar mākslas palīdzību tiek sasniegti citi smadzeņu centri, caur kuriem paskatīties uz savu situāciju. Kad skatās uz attēlu kopā ar mākslas terapeitu, var vērot, kā norisinās izpētes process, paskaidrot, kas ticis attēlots un ko klients par to domā."[2]

Šī pieredze un vispār šobrīd augošā interese par mākslas terapiju un mākslas terapeitisko nozīmi tikai pierāda to, ka cilvēki ir izslāpuši pēc ne-vērtējoša skatu punkta, jo mēs dzīvojam pasaulē, kur tiek izvērtēts un analizēts katrs mūsu solis (kaut vai iedomājamies par algoritmiem, kuri nepārtraukti analizē mūsu darbības). Saikne ar mākslas terapiju manī rada vēlmi pārnest daļu no šīs prakses uz laikmetīgās mākslas vidi, kurai diemžēl pamatoti bieži tiek pārmests elitārisms un snobisms. Tas, ko laikmetīgā mākslas vide varētu paņemt no šī mākslas terapijas virziena, ir tieši attieksme un vēlme piekopt labās prakses – iecietības veidošana, bezaizspriedumaina iekļaušana, vērtējošā skatījuma aizstāšana ar zinātkāri un drošas vides radīšana.

[1] Dr. Nicole LePera How to Do the Work. Recognize Your Patterns, Heal from Your Past, and Create Your Self. – Harper Wave, 2021

[2] Paula Lūse Tev jābūt cilvēkam, tas arī viss. // Arterritory (skatīts 17.05.2021)