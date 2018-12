'Māksla nav droša un viegla izvēle dzīvei'. Saruna ar mākslinieci Andu Lāci

"Purvīša balvas" kandidātu sarakstā esat nonākusi arī pirms tam. Vai šīs nominācijas ir ko mainījušas tālākā radošajā darbībā?

Nominācijas vienmēr ir uzmundrinošas, un nomināciju pamatojumi ir kā īsrecenzijas, kas, manuprāt, ir vērtīgākais ieguvums. Varbūt papildus pievērstā uzmanība atvedīs kādu jaunu skatītāju uz manu nākamo izstādi vai performanci?

Jūsu jaunākā izstāde "Atceros visu" saistīta ar atmiņu tematiku. Kas jūsos izraisīja tik padziļinātu interesi par atmiņu tēmu, jo īpaši izceļot konkrētu sindromu – hipertimēziju?

Hipertimēziju es īpaši neizceļu un nepētu, tikai saistu šo reto un neparasto sindromu, ar kuru sirgstošie spēj atcerēties katru savu dzīves dienu, ar šī brīža informācijas plūsmu un to, kā tā tiek saglabāta. Iespējams, šobrīd mēs notiekošo iegaumējam sliktāk, tomēr ir viegli atrast dažādus pavedienus, kas ļauj atmiņas restaurēt. Tā bija viena no izstādes "Atceros visu" domām. Izstāde notiek "Punctum" festivāla ietvaros, kas šogad bija veltīts atmiņu tēmai. Pirms vairāk nekā gada mani uzrunāja "Punctum" redaktore Laura Brokāne. Tas bija laiks manā dzīvē, kad biju zaudējusi pašu dārgāko un sēroju. Esmu lasījusi, ka grūtos brīžos cilvēkiem iesaka pagleznot, nodarboties ar mākslu, bet es biju uz brīdi zaudējusi arī spēku. Pats svarīgākais man bija kļuvis par atmiņām, par dažām fotogrāfijām un piemiņas vietu kapos. Tomēr Laurai dalību festivālā neatteicu un atlikušo laiku domāju par dažādiem veidiem, kā atcerēties par atmiņas dabu. Vasarā man bija iespēja vadīt darbnīcas "Sansusī" rezidences ietvaros Susējas apkārtnes bērniem un vienu nodarbību arī Aknīstes psihoneiroloģiskajā klīnikā. Arī šīs darbnīcas saistīju ar atmiņu tēmu. Man bija iespēja citiem uzdot jautājumus, kurus iepriekš biju uzdevusi pati sev.

Jāteic, ka ekspozīcijai ir specifisks formāts, mākslas līdzekļi ir daudzveidīgi – kā izlēmāt kombinēt šos dažādos mākslas līdzekļus? Vai ko tādu jau iztēlojāties savās domās, vai arī tas radās darba izstrādes procesā?

Es vēlējos turpināt strādāt ar porolona figūru kopumu, kuru sākotnēji, 2016. gadā izveidoju performancei "Atindēšana". Šis materiāls ir sevī absorbējis krāsu, arī citā performancē un instalācijās izmantotus dažādi tonētus mālus, un to laika gaitā ietekmējusi saules gaisma. Tas mainās laika ietekmē, un tas ir pildīts pats ar savu "informāciju". Savijot un izklājot to plaknē, nodēvēju to par "sūkļu gobelēnu" un dažādi ietekmēju to ar neitrālu gaismu. Instalācijai ir astoņi gaismas punkti, bet katrs punkts saistīts arī ar skaņu. Kāpinot gaismas spilgtumu, intensīvāka kļūst arī skaņa. Skaņu celiņus pēc maniem ar atmiņu tēmu saistītiem tekstiem izveidoja komponiste Evija Skuķe.

Instalācijā katram no astoņiem punktiem ir savs nosaukums – tās ir astoņas nesaistītas domas vai domu kopumi, bet tās iespējams arī atskaņojot jaukt un pārklāt vienu otrai, un katrs skatītājs var izvēlēties to darīt vai nedarīt. Ja instalāciju izgaismo visu, tad visi astoņi skaņu celiņi skan vienlaicīgi. Pārējie izstādes darbi ir saistīti ar kādu no šīm astoņām daļām, piemēram, mazā instalācija "Cerības ir" saistīta ar lielās instalācijas otro gaismas/skaņas punktu, kas iesākas ar teikumu: "Bērnībā biju nolēmusi, ka zinātne un medicīna ir sasniegusi tādu attīstību, ka ir iespējams glābt visus, kuri saslimuši vai cietuši." Mazajā instalācijā esmu ievietojusi bērnībā zīmēta komiksa fragmentu, tas attēlo, kā pamazām bezcerīgi traumēts bērns tiek izveseļots. Bet tam pāri esmu uzlikusi dažas stikla lauskas no performances "Daudz laimes" un pāris gabalus no glāzes, kura tika nejauši sasista turpat telpā izstādes gatavošanas procesā. Bet, piemēram, mazo gleznu "Zīlīte uz apsnigušas cepures" gleznoju, naivi un tieši saistot ar "Atceros visu" instalācijas ceturto daļu "Zīlīte", kurā minēts fragments no Raiņa dienasgrāmatas un citas senāk vai nesen "sastaptās" zīlītes. Gleznoju to drīzāk tā, kā to darīju kādus piecpadsmit gadus atpakaļ.

Esmu novietojusi līdzās atmiņu par tuvu draugu, kurš pazudis bez vēsts, un šķietami nesvarīgu zīlīti, kādu neskaidru atmiņu, kas maniem vecākiem nesakrīt par mammas pastaigu uz slimnīcu īsi pirms manas piedzimšanas, kādu īpašu vēstuli no psihoneiroloģiskās klīnikas pacienta, kura, iespējams, saistīta ar pašu senāko šī vīrieša atmiņu un vēl dažas citas, ar atmiņu tēmu saistītas domas, kuras skatītāji paši var iegaismot spilgtāk un skaļāk vai apklusināt.