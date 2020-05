Māksla un karantīna – Latvijas versija. Slavenu gleznu atdarinājumi mājas apstākļos

Līdzīgi kā daudzas kultūras institūcijas, arī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs Covid-19 izraisītās pandēmijas ārkārtējas situācijas ierobežojumu dēļ divus mēnešus nevarēja uzņemt apmeklētājus, tāpēc dažādos radošos veidos ar savu auditoriju uzturēja kontaktu sociālajos tīklos. Šajā laikā LNMM aicināja ikvienu no mājās pieejamiem materiāliem un lietām no jauna radīt slavenus latviešu autoru mākslas darbus no LNMM kolekcijas. Sadarbībā ar LNMM piedāvājam izlasi ar spilgtākajiem veikumiem.

Līdzīgu sociālo tīklu izaicinājumu šā gada marta beigās aizsāka Getija muzejs ASV, kad aicināja atdarināt mājas apstākļos dažādus pasaulslavenus mākslas šedevrus un publicēt sociālajos tīklos ar tēmturi #betweenartandquarantine. Izaicinājums guva plašu atsaucību un tajā ar asprātīgām darbu versijām iesaistījās ne tikai mākslas mīļotāji, bet arī citi muzeji.

Atgādinām, ka Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un tā struktūrvienības Mākslas muzejs Rīgas birža un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs līdz ar ārkārtējās situācijas ierobežojumu mīkstināšanu no 19. maija būs atvērti apmeklētājiem, stingri ievērojot Kultūras ministrijas izstrādās vadlīnijas jeb sanitāro protokolu. LNMM galveno ēku un Mākslas muzeju Rīgas birža varēs vienlaikus apmeklēt 50 cilvēku, bet DMDM – 25 cilvēki.

Jau ziņots, ka nedēļas nogalē, 16. maijā, iepriekš bija plānota starptautiskā akcija "Muzeju nakts", taču Covid-19 pandēmijas dēļ tā ir atcelta. Tāpēc aicinām sekot muzejiem sociālajos tīklos un izzināt to saturu attālināti.