Mākslas akadēmijā atklās starptautiskā projekta 'Emerging Lines' izstādi

Februāra sākumā Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) atklās starptautiskā projekta "Emerging Lines" ceturto, noslēdzošo izstādi "Emerging Lines #4", kas būs apskatāma no 2020. gada 11. februāra līdz 7. martam LMA aulā.

Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar Vroclavas Mākslas un Dizaina akadēmiju, Parīzes studentu tīklu "Crous de Paris" un Berlīnes studentu tīklu "studierendenWERK BERLIN" organizē sadarbības projektu mākslā "Emerging Lines". Ar šo projektu, sadarbības valstis vēlas popularizēt jaunos māksliniekus, tā veicinot mākslinieku atpazīstamību un karjeru Eiropā. Divu gadu laikā Parīzē, Berlīnē, Vroclavā un Rīgā notiek izstādes, kurās piedalās 32 mākslinieki no visām dalībvalstīm.

Projekta izstādes kopumā tāpat kā katrs tajās eksponētais darbs stāsta par būtisko un svarīgo katra mākslinieka dzīvē un radošajā darbībā. Šie individuālie, personificētie skatījumi, mijiedarbojoties ar izstāžu vietu arhitektoniskajiem tēliem un lokālo kultūru, rada savu īpašu personificētu stāstu. Katra projekta izstāde ir radoša, iedvesmojoša satikšanās, kas īsteno projekta mērķi – būt par atbalstu brīnišķīgiem, jauniem māksliniekiem un mākslas radošajai idejai kopumā. Projekta izstādēm noslēdzoties, to kopstāsts tiks atspoguļots projekta katalogā.

Izstādē piedalīsies astoņi mākslinieki no četrām sadarbības valstīm: Paulīne Beka (Pauline Beck) un Gotje Kria (Gauthier Kriaa) no Francijas, Marlīze Falenberga (Marlies Pahlenberg) un Klaudio Kampo Garsia (Claudio Campo Garcia) no Vācijas, Justina Andrzejevska (Justyna Andrzejewska) un Sara Epinga (Sarah Epping) no Polijas, Evija Skriba un Ingrīda Ivane no Latvijas.

Izstādes atklāšana 5. februārī pulksten 17.00, LMA aula.