Mākslas galerijā ‘Jēkabs’ skatāma Jāņa Ziņģīša izstāde ‘Neiespējamais reālisms’

Līdz 18. janvārim mākslas galerijā “Jēkabs” aplūkojama Jāņa Ziņģīša (1973) gleznu izstāde “Neiespējamais reālisms”, kurā aplūkojamas 15 pēdējā gada laikā tapušas gleznas, portālu “Delfi” informē galerijas “Jēkabs” pārstāvji.

Izstādes ietvaros mākslinieks Jānis Ziņģītis meklē atbildi uz jautājumu – kā gleznā mēģināt attēlot īstenību, kas ir nepārtrauktā kustībā un attīstībā? “Tas nav iespējams. Bet var mēģināt. Par to ir šī izstāde,” saka pats mākslinieks. Glezniecība kā medijs jau izsenis ir spēlējusi paslēpes ar reālismu, te tam pietuvojoties neticami tuvu, te atkal atvirzoties tālāk. Līdz ar fotogrāfijas parādīšanos glezniecības un reālisma attiecības ir kļuvušas vēl sarežģītākas. Tomēr jautājums, kā notvert netveramo ar otas un krāsas palīdzību, joprojām ir aktuāls. Jānis Ziņģītis ir viens no nedaudziem latviešu mūsdienu māksliniekiem, kurš ir uzticīgs reālisma žanram un izkopis to līdz pilnībai. Viņa darbos realitāte atklājas ne tik daudz fotogrāfiskā vides atainojumā, kā meistarīgā sajūtu tvērumā. Šķiet, lūkojoties viņa ziemas gleznojumos mēs dzirdam kā gurkst sniegs un varam ieelpot spirgto ziemas gaisu. Varam pieskarties vasaras vakara miglas vāliem pļavā un izgaršot sāļo jūras gaisu.

Gleznotājs un pedagogs Jānis Ziņģītis ir apguvis glezniecību Latvijas Mākslas akadēmijā un papildinājis zināšanas Dienvidmenas universitātē, Portlandē, ASV. Laikā no 2006. līdz 2016. gadam bijis Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas direktors un kopš 2016. gada ir Nacionālās Mākslu vidusskolas direktors. Mākslinieku savienības biedrs kopš 2004. gada. Jāņa Ziņģīša darbi atrodas privātkolekcijās Latvijā, ASV, Austrālijā, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Francijā, Izraēlā, Krievijā, Norvēģijā, Polijā un Vācijā.