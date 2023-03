Mākslas stacijā 'Dubulti' būs Baltkrievijas 2020. gada revolūcijai veltīta izstāde

No 25. marta līdz 28. maijam Mākslas stacija "Dubulti", Jūrmalā, sadarbībā ar baltkrievu biedrību Latvijā "Supolka" tiks realizēts projekts "Kreatīvā revolūcija. Baltkrievija 2020".

Kā "Delfi" vēsta kuratore Inga Šteimane, ekspozīcija stāstīs par notikumiem, kurus izraisīja prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā 2020. gada 9. augustā, kad zaudētājs Lukašenko, izmantojot autoritatīvo varu, falsificēja vēlēšanu rezultātus, nosauca sevi par uzvarētāju un deva pavēli spēka struktūrām pielietot vardarbību, lai apspiestu plašos, demokrātiskos un miermīlīgos Baltkrievijas iedzīvotāju protestus.

Kā atgādina ekspozīcijas veidotāji toreiz uz vairākām dienām Baltkrievija pārvērtās kaujas laukā. Milicija pielietoja skaņas un gaismas granātas, gumijas lodes un cietsirdīgi, daudzreiz līdz nāvei piekāva cilvēkus. Neapbruņotie iedzīvotāji, izvairoties no tiešām sadursmēm ar miliciju un omoniešiem, sāka pulcēties savu mikrorajonu pagalmos. Tā radās viens no Baltkrievijas jaunās demokrātiskās kultūras galvenajiem fenomeniem - protesta pagalmi. Lielās un mazās pilsētās, pilsētu mikrorajonos sāka pulcēties apkārtējo namu iedzīvotāji, kas pirms tam viens otru pat nepazina. Protestu izpausme bija mierīga - cilvēki dalījās ar informāciju par tuvinieku un draugu arestiem, par to, kā sniegt palīdzību, vārīja tēju, dziedāja un spontāni rīkoja dažādas lekcijas un sarunas.

Projekts "Kreatīvā revolūcija. Baltkrievija 2020" veltīts tam, lai parādītu Baltkrievijas jauno demokrātisko kultūru, tās ētiskos principus, kreatīvās stratēģijas un vizuālos elementus, kas izmantoja laikmetīgus paņēmienus.

Revolūcija atklāja, ka Baltkrievijas demokrātiskā kultūra ir eiropeiska, miermīlīga, radoša, ar skaidriem humāniem mērķiem, turklāt pārliecinoši demonstrēja atteikšanos no iesīkstējuša patriarhālisma valgiem. Sieviešu solidaritātes un politiskās aktivitātes loma ir būtiska šajā revolūcijā, uzsver Šteimane.

Ekspozīciju strukturē astoņi hronoloģiski stāsti fotogrāfijās, komentāros un lietišķajos atribūtos, kas norisinājās 2020. gada vasarā un rudenī - bruņotais varas terors pret miermīlīgajiem protestiem, miermīlīgās demonstrācijas - tā dēvētie Sieviešu marši un Svētdienas marši, stāsti par represētajiem un Baltkrievijas demokrātiskās kultūras fenomeni - Protesta pagami un pēc viena principa veidotie baltsarkanbaltie Protesta karogi, kas apliecināja visdažādāko iedzīvotāju kopienu, iestāžu un atsevišķu personu līdzdalību revolūcijā.

Izstādē būs aplūkojamas Jauhena Jerčaka, Jauhena Acecka, kā arī citu autoru fotogrāfijas (viņu vārdi netiek atklāti drošības apsvērumu dēļ). Otrajā stāvā būs skatami ievērojamā Baltkrievijas dizainera Vladimira Ceslera plakāti un starptautiski pazīstamās keramiķes Hannas Mjadzvedzevas darbi, ko projektam palīdzēja nodrošināt Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs. Projekta kuratori ir Inga Šteimane un Dzianis Davidaus.

Projekta atklāšana Mākslas stacijā "Dubulti" būs 24. martā pulksten 18.30, bet pulksten 20 plānota baltkrievu dziedātājas, aktīvas Protesta pagalmu koncertu dalībnieces Svetas Beņ uzstāšanās.

Izstāde būs atvērta katru dienu no pulksten 9 līdz 17. Ieeja – bez maksas.