Mākslas stacijā Dubulti viesosies pazīstamais Šveices mākslinieks Tomass Hiršhorns

Mākslas stacijā Dubulti no 21. aprīļa līdz 5. maijam viesosies pasaulē pazīstamais šveiciešu mākslinieks Tomass Hiršhorns (Thomas Hirschhorn), kurš Latvijā veidos projektu "Art=Shelter" | "Māksla=Patvērums".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē Mākslas stacijas Dubulti kuratore Inga Šteimane, mākslinieks "Art=Shelter" | "Māksla=Patvērums" sauc par klātbūtnes un radīšanas projektu.

Mākslinieks Dubultos strādās piecpadsmit dienas, no 21. aprīļa līdz 5. maijam, no

pulksten 9 līdz 18. Tiks radīts mākslas darbs un darbnīcu telpa, reizē skulptūra un klātbūtne. Katru dienu mākslinieks vadīs kritisku darbnīcu ar nosaukumu "Enerģija=jā! Kvalitāte=nē!". Improvizētā "studijā" turpat izstāžu zālē notiks lekcijas, priekšlasījumi, diskusijas un sarunas.

""Māksla=Patvērums" ir forma, mana forma, mūsu forma, kas uzlūkojama kā opozīcija karam Ukrainā, bet vienlaikus tā ir forma, kas apliecina manu pārliecību, instinktu un intuīciju saistībā ar visiem kariem un izturēšanos pret tiem: māksla var un tai vajag būt Patvērumam, māksla dod patvērumu un to veido," saka mākslinieks.

Izstādes kuratore Inga Šteimane par projekta rašanos saka: "Agresija mūsdienu starptautiskajās tiesībās ir viens no smagākajiem pārkāpumiem un militāra spēka lietošana nav atļauta. Krievijas iebrukums Ukrainā rada pienākumu visām pasaules valstīm. Tam ir vispārobligāts raksturs – tas ir erga omnes pienākums. Ko šajā situācijā var darīt mākslas institūcija? Vai mākslas institūcija var efektīvi izmantot savu praksi un neizskatīties infantila?

Tomass Hiršhorns jau trīsdesmit gadus savā mākslā ietver kritiku un brīdinošus signālus par to, ka mūsu politiskā un sociālā vide ir trausla, ka tajā ir pārāk daudz izņēmumu un pārāk ierobežojoši kritēriji identitātei un atšķirīgajam. Savus jaunākos darbus Tomass Hiršhorns veido kā telpu un apstākļus, kur iespējams pavadīt laiku un kaut ko radīt, kur var sarunāties un iepazīties ar līdzcilvēkiem. Māksliniekam ir īpašs veids, kā viņš īsteno savu politiku - aci pret aci ar katru skatītāju individuāli. Šo metodi tradicionālā politika mēdz saukt par "neiespējamu".

Līdzīgu "neiespējamu" utopismu piedāvā arī Tomasa Hiršhorna darbu forma - tās ir bezgalīgi izvērstas un subversīvas skulptūras no industriāliem, neekskluzīviem un "neaizvainojošiem" (jeb neelitāriem) materiāliem, bez laika ierobežojumiem kā darināšanas, tā uztveres procesā. Šo skulptūru pamatā ir subjektivitātes nodrošināšana. Vispirms tie ir materiāli, ko visi pazīst un lieto. Mākslinieks ir pret to, lai skatītājs tiktu identificēts kā "nekvalificēta persona" vai tiktu saukts par neprofesionāli. Hiršhorna monumentālo apdzīvojamo skulptūru forma ir radusies intuitīvi un tāpat - intuitīvi - to attīsta skatītājs, savā subjektīvā veidā radot jaunu, vitalitātes un iniciatīvas pārpilnu pasauli, kas rezonē ar Delēza atklāto sajūtu loģiku kā identitātes pamatu.

Izdzīvojot Ukrainas karu un redzot, kā savu nozīmi zaudē struktūras, koncepti un vērtības, kas iepriekš tikuši uzskatīti par neapšaubāmiem un stabiliem, Mākslas stacija Dubulti piedāvā unikālu iespēju klātienē iepazīt Tomasa Hiršhorna "empīrisko" mākslu, kuras sistēmiskā kritika un cilvēka (indivīda) vērtības daudzināšana šķiet viens no atbilstošākajiem veidiem, kā īstenot morālo atbildību šajā laikā."

Izstādes – darbnīcas ietvaros no 21. aprīļa līdz 5. maijam būs iespējams: iepazīties ar izcilā Šveices laikmetīgā mākslinieka Tomasa Hiršhorna (Thomas Hirschhorn) mākslas darbu un tā tapšanu; piedalīties radošajās darbnīcās "Enerģija=jā! Kvalitāte=nē!";

piedalīties izstādes "Māksla=Patvērums" improvizētajā studijā "Enerģija=jā! Kvalitāte=nē!".

Projekts kopumā Mākslas stacijā Dubulti ir apmeklējams no 21. aprīļa līdz 29. jūnijam.

Par savām darbnīcām "Enerģija=jā! Kvalitāte=nē!" Tomass Hiršhorns saka: "Es kā mākslinieks noraidu jēdziena "kvalitāte" attiecināšanu uz saviem darbiem, un es negribu to attiecināt uz kāda cita darbiem. Katrs darbnīcu dalībnieks nāk ar kaut ko savu, ar kādu darbu, ko pats radījis, teiksim, ar tekstu, gleznojumu, zīmējumu vai dziesmu, ar kolāžu, skulptūru, video vai ko citu. Dalībnieks izvēlas tikai vienu savu darbu, lai to apspriestu saskaņā ar kritēriju Enerģija=jā! Kvalitāte=nē!".

Mākslas stacijas Dubulti dibinātāja un kuratore ir Inga Šteimane. Programma tiek īstenota ar Jūrmalas domes un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Ieeja mākslinieka Tomasa Hiršhorna izstādē "Māksla=Patvērums" un dalība radošajās darbnīcās ir bez maksas.