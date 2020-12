Mākslas telpā 'Aminori' atklāta Līvas Pakalnes-Fanelli personālizstāde

No šā gada 26. novembra līdz 2021. gada 10. janvārim izdevniecības "Aminori" mākslas telpā ir apskatāma gleznotājas Līvas Pakalnes-Fanelli personālizstāde "Dolce Far Niente", portālu "Delfi" informē izstādes veidotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līva Pakalne–Fanelli ir latviešu māksliniece, kura pārcēlusies uz dzīvi Itālijā. Gleznotāja kopš 2003. gada regulāri piedalās grupas un personālizstādēs Latvijā, Francijā, Šveicē, Zviedrijā, Singapūrā un Itālijā. Mākslas telpā "Aminori" īstenotā izstāde sniegs iespēju Latvijas mākslas cienītājus iepazīstināt ar profesionālas un starptautiski atzītas mākslinieces daiļradi, kas tikusi izstādīta un atrodama privātkolekcijās visā pasaulē.

Māksliniece Līva Pakalne-Fanelli gaidāmo izstādi raksturo šādi: "Mākslas telpā "Aminori" plānotās izstādes "Dolce Far Niente" ideja radās no pēdējā gada laikā uzgleznotajiem darbiem. Domājot par to, kas saista šīs manis radītās gleznas, uzreiz radās iespaids, ka tās atspoguļo Itālijā bieži lietoto frāzi "dolce far niente", kas burtiskā tulkojumā nozīmē "saldā nekā nedarīšana". Mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā termins "nekā nedarīšana" vai "dīkdienība" nes negatīvisma pieskaņu, tomēr patiesībā vārds "dīkdienība" izriet no latīņu vārda "otium" - termina, ko lieto, lai apzīmētu brīvu laiku, kad gremdēties radošajā dimensijā."

Gleznotāja atzīst, ka, viņasprāt, vārds "salds" ir vissvarīgākais elements nosaukumā, jo tas nozīmē, ka nekā nedarīšana tiek izdzīvota nevis kā konflikts vai vainas apziņa, bet kā patiess prieks. Tas ir brīdis, kad, neko nedarot, paliek tikai būtiska personīga pieredze, kas paver durvis citām smalkām priekšrocībām, kuras mēs neredzam, tomēr mūs pavada dzīves laikā, piemēram, intuīcija.

Izstāde "Dolce Far Niente" izdevniecībā - mākslas telpā "Aminori", K. Valdemāra ielā 69 apmeklētājiem atvērta no 26. novembra līdz 10. janvārim no otrdienas līdz piektdienai pulksten 11.00 - 18.00, sestdienās pulksten 12.00 – 18.00. Ieeja bez maksas.