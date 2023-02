Mākslinieks Ādams Flints Rīgā runās par brīvību un ieroču pieejamības problēmu ASV

11. februārī plkst. 13.00 Rīgā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā notiks programmas "Vārds dizainam" saruna un darbnīca "Ārpus Brīvības ceļa", kurā amerikāņu dizainers un mākslinieks Ādams Flints iepazīstinās ar savu radošo darbību un nesenāko projektu "Out Freedom Way", kas, pārskatot brīvības jēdzienu, pievēršas ieroču pieejamības problēmai dažādos ASV štatos, informē LNMM pārstāvji.

Pasākumā Ādams Flints iepazīstinās ar savu projektu "Out Freedom Way" un demonstrēs tā pop-up instalāciju, kā arī ieskicēs citu darbu idejas, piemēram, par ASV vēlēšanu sistēmas dizainu, un savus nākotnes plānus – ieceri pētīt Kristiānijas pārvaldes sistēmas vizuālos aspektus.

""Out Freedom Way" ir projekts, kuru uzsāku 2019. gadā, vērojot urbānismu, politiku un ikdienas dzīvi ASV lauku teritorijās. No Kalifornijas galvaspilsētas pārcēlos uz tuksneša pilsētu Cedarsitiju Jūtas štatā – 322 kilometrus no Lasvegasas un 404 kilometrus no Jūtas galvaspilsētas. Tur vienu gadu nodzīvoju ielā, kuru sauca Brīvības ceļš. Pretējā ielas pusē bija ieroču veikals, bet 160 metru attālumā atradās sākumskola," stāsta Ādams Flints, "brīvība ASV var būt sarežģīta tēma. Pirmkārt, 98% ASV zemes tika nozagta Amerikas indiāņiem, kuri joprojām cīnās par savu sākotnējo zemju atgūšanu. Decentralizētas valsts iekārtā katrs štats pieņem savus noteikumus, tāpēc likumi, kuru ietvaros skaidrojam, ko praksē nozīmē brīvība, dažādos štatos var atšķirties. Piemēram, Kalifornijā ir ieroču reģistrs, un jābūt atļaujai ieroci nēsāt publiskās vietās. Jūtā šāda reģistra nav – ikviens, kurš sasniedzis 21 gada vecumu, var jebkur nēsāt ieroci. Vai lielāka brīvība ir Kalifornijā, kur tiek kontrolēta ieroču iegāde, vai Jūtā, kur netiek? Viņu brīvība atklāti nēsāt ieročus ierobežoja manu brīvību ikdienā justies droši."

Pēc lekcijas mākslinieks aicina pavadīt laiku divu filmu instalācijā un piedalīties plakātu darbnīcā, lai turpinātu pētīt "Out Freedom Way" konceptu. Plakātos tiks izmantotas arī autora atmiņas – priekšmeti no laika, ko viņš pavadījis Dienvidjūtā, atsauces uz likumiem, kas saistīti ar ieroču izmantošanu, vēlēšanām un citiem nozīmīgiem jautājumiem.

Pasākums notiks angļu valodā.

Ādams Flints (Adam Flint) ir dizainers un asistējošais vizuālās komunikācijas profesors Islandes Mākslas universitātē. Šobrīd viņa pētnieciskās intereses skar līdzdalības mākslu un dizainu, vizuālās komunikācijas vēsturi un demokrātijas nākotni. Dizains autora darbos ir gan sociālkritiskas pētniecības temats, gan savdabīga protesta forma, kas vērš uzmanību uz sabiedrībā aktuāliem jautājumiem. Pēdējo 10 gadu laikā Flints ir sadarbojies ar dažādām kultūras iestādēm, piemēram, Kalifornijas muzeju, Laikmetīgās mākslas centru "di Rosa", Dienvidjūtas Mākslas muzeju, Höfuðstöðin un citām. Mākslinieks izstrādājis dizainu dažādām bezpeļņas organizācijām, piemēram, Politiskās grafikas studiju centram, "FairVote" un Jūtas paijutu indiāņu ciltij.

Ādams Flints ir ieguvis maģistra grādu Kalifornijas Universitātē, kur studēja ASV vēlēšanu sistēmas dizainu. Viens no viņa projektiem saņēmis "UC Davis' Savageau" apbalvojumu 2019. gadā, kas "atpazīst un izrāda atzinību radošam un oriģinālam sniegumam dizaina disciplīnā". 2021./2022. akadēmiskajā gadā Flints saņēma Fulbraita stipendiju (ASV) un Islandes Izglītības, zinātnes un kultūras ministrijas dotāciju. Šogad viņš ir arī Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas vieslektors.