Mākslinieks Andris Eglītis atklās izstādi brīvā dabā 'Savvaļa'

Mākslinieks Andris Eglītis kopā ar domubiedriem šomēnes atklās izstādi "Savvaļa", kas būs aplūkojama mežonīgā dabas teritorijā starp Dūķiem un Jaundrustiem. Izstāde brīvā dabā būs apskatāma no 10. jūlija līdz šā gada beigām, portālu "Delfi" informē izstādes veidotāju pārstāve Marta Krivade.

Savus darbus izstādē izvietojuši Andris Eglītis, Raitis Hrolovičs, Kate Krolle un Reinis Bērziņš, Austris Mailītis, Katrīna Neiburga, Jānis Noviks, Kaspars Podnieks, Liene Rumpe, Kristīne Upīte un Linda Vidgorčika, bet augustā viņiem pievienosies jauni mākslinieki.

Ceļotājiem, mākslas vērotājiem un māksliniekiem, vietējiem kaimiņiem, sēņotājiem un garāmbraucējiem izstāde bez darba laika un pieskatītājiem izveidota kā pieredze, kurā var iegremdēties gan 15 minūtēs, gan uzkavēties kaut nedēļas garumā. Mākslinieku darbi izvietoti īpašā trīs sarežģītības līmeņu maršrutā, kas apmeklētājiem sagādās mākslas un dabas sastapšanas prieku, raksta Krivade.

"Katrs var izvēlēties, kā "Savvaļu" piedzīvot – kā izpļautu ērti noejamu celiņu, garāku blandīšanās taku vai ne vienmēr sausām kājām brienamu klejojumu ar aptuvenām norādēm. Cilvēks izstādes pieredzes ātrumu nosaka pats. Te var peldēties dīķī un vērot dabas horizontu, palīst zem strūklakas, uzcelt telti un pārnakšņot, apmesties zem nojumes un radīt kaut ko savu, bet var ieskriet tikai uz mirklīti – daba un māksla ar jums visu izdarīs pati," stāsta Andris Eglītis.

"Savvaļa" ir procesuāls notikums - atklāšana ar notikumu programmu notiks trīs dienu garumā no 10. līdz 12. jūlijam, savukārt augusta sākumā tas piedzīvos vēl vienu atklāšanu ar jaunu mākslinieku dalību. Tāpat interneta portāls "Satori" kopā ar Latvijas literātiem veidos "Savvaļas burtnīcu" kā laikmetīgas prozas un dzejas literatūrpiezīmes par tuvākām un tālākām saistībām ar izstādi. Izstādes aktualitātēm visērtāk sekot līdzi "Facebook" un mājaslapā savvala.lv, kas tiks palaista tuvākajās dienās.

Plašā dabas teritorija ar pļavām, purvu, mežu un ieaugušām mājokļu drupām vairāku gadu garumā bijusi Andra Eglīša savvaļas darbnīca, vienatnes radošo klejojumu un dabas materiālu ieguves vieta – piemēram, tieši šeit radīti ar "Purvīša balvu" novērtētie "Zemes darbi", iegūtas dabisko izejmateriālu gleznošanas krāsas no smiltīm, māla, dubļiem, purvā gulējuši bebru apstrādātie baļķi, no kuriem tēstas skulptūras. Ideja par "Savvaļas" iekārtošanu plašākam cilvēku lokam dzimusi jau sen, taču tieši pandēmijas laiks bija impulss to izdarīt, lai turpinātu samazināt pilsētas dzīves ātrumu un pieredzētu vietējo ceļojumu prieku.

Izstādes dizainers – Aleksandrs Breže, izstādes producente – Elīza Elizabete Ramza.

Ieeja izstādē ir bez maksas. Lokācijas koordinātas 57°12'43.4"N 25°58'05.7"E