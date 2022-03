Marina Abramoviča Kauņā: 'Māksliniekam kara laikā jāzina, kurā pusē nostāties'

Marta beigās Lietuvas pilsētā Kauņā viesojas pasaulē slavenā serbu māksliniece Marina Abramoviča, kura gan atklās savu darbu izstādi, gan sniegs publisku lekciju Kauņas Žalgiris arēnā 31. martā. Tiekoties ar medjiem Kauņā, māksliniece runāja arī par karu Ukrainā, uzsverot, ka māksliniekam jāzina, kurā pusē nostāties.

Marinas Abramovičas izstāde "Memory of Being" ir daļa no Kauņas – 2022. gada Eiropas Kultūras galvaspilsētas programmas un būs apskatāma līdz 31. jūlijam. Ieskatu izstādes atklāšanas preses konferencē piedāvā "Delfi.lt".

Jau iepriekš ziņots, ka izstāde ir veidota kā videoinstalāciju kopums, aptverot Abramovičas konceptuālos un performances mākslas darbus no 60. gadiem līdz mūsdienām. Savukārt daļa no biļešu ieņēmumiem, kas tiks gūti no mākslinieces lekcijas biļetēm, tiks novirzīti Ukrainas kara bēgļu atbalstam.

Preses konferencē, kas notika Kauņas mākslas galerijā, Abramoviča pauda, ka viņas izstāde notiek briesmīgos – kara laikos. Tomēr māksliniece ar performancēm un darbiem vēlas paust savas idejas, izpratni par pasauli un virzienu, kurp tā dodas.

"Katru rītu, kad mostos šeit, atceros, ka esam pie Baltkrievijas robežas, bet Baltkrievijai ir robeža ar Ukrainu un Ukrainā ir karš, bet tajā pašā laikā man šeit ir izstāde," sacīja Abramoviča.

Tomēr izstāde ir arī lieliska iespēja pavadīt nesteidzīgi, meditatīvi laiku un izprast preformances žanru.

"Tā ir unikāla māksla, kas ir mirkļa aculieciniece. Ja performance ilgst vairākus mēnešus – manies tu pats, un līdz ar tevi mainās sabiedrība. Ja tu spēj mainīt sevi, tad spēj mainīt arī tūkstošus. Tāpēc tas ir stāsts par vēstījuma enerģētiku un to, kā publika kopā ar mani dodas šajā ceļojumā.

Es nezinu, kā publika reaģēs uz šo izstādi, bet tās veidotāji ir smagi strādājuši," medijiem sacīja Abramoviča.

Marina Abramoviča Lietuvā viesojas pirmo reizi, tomēr viņa izceļ lietuviešu māksliniekus, piemēram, Jonu Meku – lietuviešu izcelsmes amerikāņu avangarda kino režisoru,

Māksliniece neizvairījās arī no jautājumiem par karu. Viņa sacīja : "Māksliniekam ir jābūt atbildīgam, viņam ir jābūt savai balsij. Grūtos laikos ir jāzina kā runāt, ir jābūt skaidrai balsij, lai zinātu, kurā pusē mākslinieks ir."

Savukārt par Kauņā aplūkojamo izstādi māksliniece saka – jo ilgāk tajā būsiet, jo vairāk gūsiet: "Tā ir jūsu izvēle. Mans pienākums ir dot visu, visas manas molekulas. Tas ir mans darbs."

Kā iepriekš vēstīts, 2022. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta Kauņa šopavasar būs dinamisks kultūras centrs, kur notiks vairāk nekā 1000 dažādu pasākumu - būs pasaulslavenu mākslinieku izstādes un Ukrainas māksliniekiem veltītu kultūras telpa. Programmas ietvaros Kauņā ir skatāmas arī Joko Ono un Viljama Kentridža izstādes, kas tika atklātas jau 2022. gada sākumā.