Miljoni par šedevriem. 10 dārgākie mākslas darbi, kas pārdoti 2018. gadā

Lai gan 2018. gadā ne tuvu netika pārspēts iepriekšējā gada rekords, kad Leonardo da Vinči darbs "Salvator Mundi" "Christie's" rīkotajā izsolē tika pārdots par 450 miljoniem ASV dolāru, tik un tā mākslas darbu cenas arī šogad izsolēs bijušas iespaidīgas, tāpat uzstādīti vairāki individuālie rekordi un pircēji par mākslas šedevriem ir bijuši gatavi maksāt prātam grūti aptveramas summas, kas rakstāmas ar astoņiem un pat deviņiem cipariem.

Nozīmīgs notikums mākslas tirgū bija Pegijas un Deivida Rokfelleru ģimenes mākslas darbu kolekcijas izsole, kas notika Ņujorkā 2018. gada 8. maijā. Tā tika pārdota par 832 miljoniem ASV dolāru, kļūstot par dārgāko izsolē pārdoto privātkolekciju.

Deivids Rokfellers, kurš nomira 2017. gada martā 101 gada vecumā, bija leģendārā naftas magnāta Džona Rokfellera pēdējais mazdēls. Savukārt Pegija Rokfellera nomira 1996. gadā 80 gadu vecumā. Rokfelleru ģimene ziedojusi visus šīs izsoles ienākumus labdarībai.

Savukārt par pamatīgu stresu izsoles rīkotājiem un kārtējo leģendu par iešanu pret straumi parūpējās ielu mākslinieks Banksijs, kura darbs "Girl With Balloon" pašiznīcinājās pēc tam, kad tas "Sotheby's" izsolē tika nosolīts par 1,4 miljoniem ASV dolāru. Kad darbs tika pārdots, atskanējusi signalizācija, izsoles dalībnieki pagriezušies pret darbu, lai noskatītos kā tas izslīd no rāmja un iekļūst tā aizmugurē piemontētā papīra smalcinātājā. Vēlāk video ar to kā jau pirms vairākiem gadiem rāmī iemontēts smalcinātājs, un kā izsoles laikā darbs daļēji sabojāts, bija ievietots paša Banksija oficiālajā "Instagram" kontā.

Tomēr sabojāts vai nē, Banksija darbs nav viena no aizejošā gada 10 dārgākajām mākslas pērlēm. Pēc "Artsy" apkopotajiem datiem publicējam 10 mākslas darbu sarakstu, par kuriem 2018. gadā samaksātas vislielākās summas.