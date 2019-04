Modernās mākslas muzejā Viļņā skatāmi Daigas Grantiņas un Miķeļa Fišera darbi

Jaunajā Viļņas Modernās mākslas muzejā "Mo", kas durvis apmeklētājiem vēra pērnā gada rudenī, atklāta otrā izstāde "Animal – Human – Robot", kurā skatāmi arī latviešu mākslinieku – Daigas Grantiņas un Miķeļa Fišera – darbi.

Izstāde "Animal – Human – Robot" aptver dažādas mākslas formas – no tradicionālās tēlotājmākslas un fotogrāfijas līdz postdigitālām vizuālām instalācijām. Izstādes kodolu veido "Mo" muzeja kolekcija ar lietuviešu autoru mākslas darbiem, kas tapuši laika posmā no piecdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām.

Kopumā izstādīti 170 mākslas darbi, tostarp arī tādi, kas tapuši aiz dzelzs priekškara un pasaulei nebija zināmi (Šarūnas Sauka, Vincas Kisarauskas, Mindaugas Navakas un Romualdas Rakauskas), kā arī jaunu mākslinieku darbi, kuri gūst starptautisku atzinību (Pakui Hardware un Emilija Škarnulytė).

"Par ko mūsu dzīvēs kļuvuši dzīvnieki un roboti, un kādu lomu mēs spēlējam viņu dzīvēs? Mūsu attiecības ar citām dzīvības formās un mākslīgo intelektu vēsta daudz par mums kā par cilvēkiem, tāpēc mēs uzaicinājām māksliniekus palīgā pētīt šīs pieredzes," atklāj "Mo" vadītāja Milda Ivanauskienė. "Šī izstāde ir īpaša, jo līdztekus muzeja kolekcijai tajā aplūkojami arī pasaulslavenā modernās modernā mākslinieces Hito Steierles (Hito Steyerl) darbi, kā arī Baltijas valstu pārstāvji."

Latvijas vārdu šajā izstādē nes Daiga Grantiņa, kura šogad pārstāvēs Latviju Venēcijas mākslas biennālē, un Miķelis Fišers, kuram šis gods bija 2017. gadā.

Izstāde "Animal – Human – Robot" būs apskatāma līdz 25. augustam, un tās ietvaros no 4. maija līdz 22. jūlijam tiks atvērta papildekspozīcija "Shared Habitats", kas piedāvās izdzīvot "citu" – dzīvnieku un sēņu – pieredzi, kā arī modelēt situācijas, kādās cilvēcei nākotnē varētu nākties sadarboties ar tehnoloģijām. Piemēram, būs iespējams izjust, kā jūtas cūka, kas cenšas izbēgt no kaušanas, dziedāt karaoki kopā ar mušām un klausīties kukaiņu radītu mūziku. Šis eksperiments top sadarbojoties lietuviešu māksliniekiem un Veimāras Universitātei.

"Mo" muzeja autors ir Daniels Lībeskinds (Daniel Libeskind), kurš ir viens no pasaules prominentākajiem arhitektiem, Pasaules tirdzniecības centra plāna un Berlīnes Holokausta muzeja autors. Pirmajos trīs darbības mēnešos muzeju apmeklējuši gandrīz 100 tūkstoši cilvēki, un amerikāņu dizaina un mākslas medijs "Architectural Digest" to atzinis par vienu no pieciem 2019. gada gaidītākajiem muzejiem.