Mondriāna glezna gadiem ilgi tikusi eksponēta ačgārni

Holandiešu mākslinieks Pīta Mondriāna glezna jau vairāk nekā 75 gadus dažādās galerijās tikusi eksponēta nepareizi – ar kājām gaisā, ar šādu atklājumu nākuši klajā mākslas kuratori un vēsturnieki.

Pirmo reizi glezna "Ņujorka I" (1941), kas ir līdz vertikālēm un horizontālēm vienkāršots lielpilsētas atainojums, tika eksponēta 1945. gadā Ņujorkas modernās mākslas muzejā, bet kopš 1980. gada tā ir aplūkojama Diseldorfā, Vācijā.

Darba eksponēšanas veids un gleznā attēlotais kuratoru un mākslinieku uzmanības lokā nonācis jau pirms vairākiem mēnešiem, kad sācies darbs pie jaunas izstādes par holandiešu avangarda māksliniekiem. To, ka platajām, tumši zilajām līnijām – gluži kā Ņujorkas debesīm - vajadzētu atrasties augšpusē, nevis gleznas apakšā, secinājusi kuratore Suzanna Meiere-Bīsere. Viņa salīdzinājusi darbu ar 40. gados uzņemtajām fotogrāfijām no mākslinieka darbnīcas Ņujorkā un nu ir simtprocentīgi pārliecināta, ka tam būtu jāstāv pie sienas otrādi. Tāpat par pierādījumu kalpojis Mondriāna darbs "Ņujorka", kas ir eksponēts Pompidū centrā Parīzē.

Pīts Mondriāns dzimis 1872. gadā Utrehtā, Nīderlandē un ir viens no 20. gadsimta nozīmīgākajiem māksliniekiem, modernā abstrakcionisma un minimālisma pionieris. Viņš ir viens no mākslinieku grupas "De Stijl" dalībniekiem. Universālā skaistuma meklējumos, viņi attīstīja stilu – neoplasticismu. Savos darbos Mondriāns un citi "De Stijl" dalībnieki izmantoja melnas horizontālas un vertikālas līnijas, kas sadala krāsu laukumus, ko katru veido viens krāsas tonis, visbiežāk sarkans, zils un dzeltens, tādējādi maksimāli attālinoties no realitātes un tiecoties atklāt mākslas darba kodolu. Mondriānam ir liela ietekme ne tikai glezniecībā, bet arī 20. gadsimta arhitektūrā, dizainā un modē.