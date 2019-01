No Rīgas geto līdz Ņujorkas avangarda mākslas spicei. Dumpinieks Boriss Lurje

Lurje bija nozīmīga figūra Ņujorkas Griničvilidžas mākslinieku rajona kļūšanā par pēckara alternatīvās kultūras centru. Lai arī pārsvarā 20. gadsimta piecdesmito un sešdesmito gadu Ņujorkas mākslas telpā dominēja vīrieši, tomēr Griničvilidža deva iespēju arī sievietēm. Tā bija atsperšanās vieta arī divām pēcāk slavenām māksliniecēm – Mišelai Stjuartei un Jajoi Kusamai, kuras piecdesmito gadu beigās no Japānas ar izstādēm ieradās Amerikā un pievienojās "NO!art" kustībai. No 1959. līdz 1964. gadam ar "NO!art" bija saistīti arī tādi pēcāk slaveni mākslinieki kā Elans Keprovs, Žans Žaks Lebels, Erro, Volfs Fostels un citi.

Viens no slavenākajiem un skaļākajiem Lurjes darbiem ir viņa 1959. gada "Dzelzceļa kolāža" (Railroad Collage) – pārstrādāta 1945. gada "Kravas mašīna. Ādolfa Hitlera asamblāža" (Flatcar Assemblage by Adolf Hitler), kas ir šausminoša fotogrāfija, kurā redzama ar līķiem piekrauta kravas automašīna Būhenvaldē. Viņš to papildināja ar izgriezumu no sieviešu žurnāla, kurā pievilcīga jauna sieviete redzama novelkam biksītes, atklājot kailu pēcpusi.

"Tas ir skaidrs NĒ šajos masveida JĀ plūdos," par Lurjes 1963. gada izstādi savā Ņujorkas galerijā sacīja Borisa Lurjes Mākslas fonda dibinātāja un prezidente Ģertrūde Staina, slavenās mākslas kolekcionāres un rakstnieces vārdamāsa, tolaik vēl jauna māksliniece un arīdzan kolekcionāre. "Borisa Lurjes darbs ir jaudīgs. Viņš jūt, ka ziloņkaula tornis nevar aizstāt patiesu iesaisti dzīvē; māksla ir ietekmēšanas un stimulēšanas instruments. Viņš nevēlas parunāt, viņš skaļi kliedz, lai ikviens saprastu."

Sarunā ar izstādes "Boriss Lurje un NO!art" kuratori Ivonnu Veiherti 2018. gada septembrī Staina atminējās, ka ar mākslinieku viņu iepazīstinājis kopējs draugs – rakstnieks un dzejnieks Elmers Klains: "Elmers kādu dienu pieminēja Borisu, un es teicu, ka esmu viņa darbu redzējusi izstādē un tas mani ir ļoti ieinteresējis. Borisam tajā laikā bija izstāde Milānā, Arturo Švarca galerijā (Arturo Schwarz's gallery). Elmers viņam aizrakstīja, un, kad viņš atgriezās Ņujorkā, mēs satikāmies. Mēs uzreiz sapratāmies un atvērām kopīgu galeriju. Viņš bija izcila un iejūtīga personība ar bagātu intelektu. Viņš saņēma finanšu līdzekļus no Vācijas Holokausta fonda kā holokaustā izdzīvojušais, un viņa tēvam piederēja daudzdzīvokļu īres nami. Boriss vienmēr dzīvoja kādā no apartamentiem, kuru tēvam neizdevās izīrēt. Ja dzīvokli izīrēja, Borisam bija jāmeklē cita vieta. Tā viņš dzīvoja no dienas dienā."

Lurjes provokatīvā maniere salīdzināt un nostatīt blakus pornogrāfiju un nacismu, pin-up modeles un līķu ratus, sieviešu dzimumorgānus un gāzes kameras radīja sašutuma un šoka viļņus. Viņa darbi piešķīra balsi nedefinējamai radniecībai starp seksu un sadismu, vēlmēm un vardarbību, baudu un mokām, mīlestību un nāvi. Viņa pieeja tika uzskatīta par pārmērīgu un labas gaumes robežas pārsniedzošu. Cilvēki mēdza dusmās pamest galeriju un pēcāk māksliniekam sūtīt nosodījuma vēstules.

"Es teiktu, ka viņi bija šokēti," 2005. gadā intervijā žurnālam "The Villager" atklāja pats mākslinieks. "Ja tu apvieno tādas galējības kā nāve vai trauma ar seksuālu aspektu, tas šokē arī mūsdienās. Citiem vārdiem – ja tu izmanto pin-up meitenes, lai komentētu nopietnas lietas, tas mulsina. Cilvēks ar stereotipisku domāšanu uz šādu daļēju pornogrāfiju var reaģēt ļoti naidīgi."

Arī lielākā daļa tā laika mākslas kritiķu un kuratoru Lurjes un "NO!art" kustību noraidīja, taču viņa balsi tas neapklusināja. Kā apgalvoja viņš pats: "Mākslas tirgus nav nekas cits kā lēta izprieca. Pastāv skaidri noteikta piramīda, kura jāievēro tiem dalībniekiem, kuri vēlas no tā gūt labumu, – protams, ja vien cilvēkam ir ļauts piedalīties."

Sešdesmitajos gados viņš turpināja pievērsties holokausta rēga izpētei, savukārt 1964. gadā radīja skulptūru "Nāves skulptūra" (Death Sculpture), kas bija nepieciešama, lai tiktu galā ar tēva pēkšņo nāvi. Tajā atveidotas sintētiskajos sveķos sastingušas vistu galvas, "ieskandinot" līdzīgā stilistikā Damjena Hērsta pēc vairāk nekā 20 gadiem gadiem tapušo formalīnā peldošo haizivi. "Es vēlējos iekapsulēt nāvi, un vistu galvas bija vienīgā viegli pieejamā lieta," viņš toreiz skaidroja medijiem.

Lurje nomira 2008. gadā 83 gadu vecumā Ņujorkā no nieru mazspējas, vien dažas dienas pēc pārciesta insulta, un ir apglabāts Haifā, Izraēlā.

Izstādi "Rīgas Biržā" ar Borisa Lurjes Mākslas fonda (Boris Lurie Art Foundation) Ņujorkā atbalstu veidojusi kuratore Ivonna Veiherte, un tā būs aplūkojama līdz 10. martam. Tajā akcentēts laika posms no 1959. līdz 1964. gadam – tas ir periods, kad "NO!art" aktivitātes aizsākās, notika grupas pamatsastāvā un bija visjaudīgākās.