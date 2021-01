Nosauks 'Purvīša balvas 2021' kandidātus un mūža balvas ieguvēju

Tiešraidē no Latvijas Nacionālajā mākslas muzeja (LNMM) ceturtdien, 28. janvārī, pulksten 12 tiks nosaukti astoņi "Purvīša balvas 2021" kandidāti un balvas par mūža ieguldījumu ieguvējs. Mediju pārstāvji tiks informēti arī par "Purvīša balvas" ekspertu divus gadus ilgo darba procesu un iepazīstināti ar nākamā perioda jauno ekspertu sastāvu, informē organizatori.

Pasākumā piedalīsies LNMM direktore Māra Lāce, muzeja patrons, SIA "Alfor" valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns, projekta kuratore, SIA "Kultūras projektu aģentūra Indie" valdes locekle Daiga Rudzāte, kā arī ekspertu darba grupas vadītāja, LNMM izstāžu kuratore Līna Birzaka-Priekule.

Laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada decembra beigām "Purvīša balvas" neatkarīgo ekspertu darba grupā strādā: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore, izstāžu zāles "Arsenāls" Radošās darbnīcas vadītāja Līna Birzaka-Priekule, mākslas zinātniece, izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore Laima Slava, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un prorektors studiju un zinātniskajā darbā Dr. art. Andris Teikmanis, filozofs Kārlis Vērpe, galerijas "Careva" dibinātāja un vadītāja Alise Careva. No 2019. gada 1. jūlija ekspertu komandā sākusi strādāt kuratore Elīna Sproģe (mākslas teorētiķa, kuratora Kaspara Vanaga vietā). Savukārt no 2020. gada 1. janvāra Purvīša balvas ekspertiem pievienojās kuratore, mākslas zinātniece, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vadītāja Solvita Krese, kura nomainīja mākslas zinātnieci, kuratori Ievu Kalniņu.

"Purvīša balvas" finālistu izstāde LNMM telpās būs skatāma no 9. aprīļa līdz 13. jūnijam. 9. aprīlī tiks paziņots "Purvīša balvas 2021" laureāts. Izstādes gaitā norisināsies skatītāju balsojums, kura rezultāts tiks noskaidrots izstādes izskaņā.

Preses konferenci tiešsaistē būs iespējams vērot LNMM un "Purvīša balvas" "Facebook" kontos, kā arī "Purvīša balvas" mājaslapā un portālā "Delfi". Mediju pārstāvjiem būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus gan preses konferences dalībniekiem, gan māksliniekiem. Tāpat iespējams pieteikt savu dalību, rakstot uz laura.kristapsone@prae.lv

"Purvīša balva" dibināta 2008. gada sākumā un tiek pasniegta reizi divos gados. Pirmo "Purvīša balvu" 2009. gadā saņēma Katrīna Neiburga par videodarbu "Solitude". Par otrās "Purvīša balvas" laureātu 2011. gadā kļuva mākslinieks Kristaps Ģelzis par personālizstādi "Varbūt". Trešo "Purvīša balvu" 2013. gada februārī ieguva Andris Eglītis par personālizstādi "Zemes darbi", ceturtā "Purvīša balva" 2015. gadā tika pasniegta Miķelim Fišeram par personālizstādi "Netaisnība", savukārt piekto "Purvīša balvu" 2017. gada februārī saņēma Krišs Salmanis, Anna Salmane un Kristaps Pētersons par darbu "Dziesma". Sesto "Purvīša balvu" 2019. gada aprīlī saņēma Ieva Epnere par darbu "Dzīvo atmiņu jūra".