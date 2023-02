Noskaidroti prestižās 'Sony Pasaules fotogrāfijas balvas' Baltijas reģiona uzvarētāji

Šopavasar, kā ik gadu, norisināsies prestižais "Sony Pasaules fotogrāfijas balvas" konkurss, kurā šogad Nacionālo balvu vietā tiek nominēti Reģionālo balvu ieguvēji. Baltijas valstu Reģionālai balvai tika izvirzīts arī rīdzinieks Niks Freimanis ar attēlu "An Absolution" jeb "Absolūcija", bet uzvaras laurus plūca Lietuvas pārstāve Milda Višņauskaite.

Niks Freimanis savā fotogrāfijā ir notvēris vulkāna izvirduma otro nakti Meradalir ielejā, Islandē. Šis vulkāna izvirdums sākās 2022. gada augusta sākumā, mēneša beigās vulkāna aktīvā darbība jau bija rimusi.

Reģionālai balvai tika izvirzīts arī Igaunijas pārstāvis Uku Sots (Uku Sööt) ar fotogrāfiju "1'001 Yachts". Savukārt uzvarētāja - Lietuvas pārstāve Višņauskaite konkursā piedalījās ar attēlu "Matthew". Kā Reģionālās balvas laureāte Baltijas valstīs, viņa iegūs ne tikai plašāku atpazīstamību, bet arī jaunu aprīkojumu savai radošajai attīstībai, kā arī viņa fotogrāfija "Matthew" tiks iekļauta "Sony Pasaules fotogrāfijas balvas" grāmatā un izstādē Londonā.

Milda Vyšniauskaitė, Reģionālās balvas uzvarētāja, "Sony Pasaules fotogrāfijas balva" 2023

Konkursa Nacionālā un Reģionālā balva (National & Regional Awards) ir Pasaules fotogrāfijas organizācijas un "Sony" iniciatīva, lai atbalstītu vietējās fotogrāfu kopienas. Šogad konkursā piedalījās fotogrāfi no 55 pasaules valstīm, kopumā tika iesniegtas vairāk nekā 415 000 fotogrāfijas, no kurām 200 000 attēli iekļāvās Brīvajā kategorijā, tostarp Nacionālās balvas ieguvēji. No Latvijas konkursam tika pieteiktas 520 fotogrāfijas.

Uku Sööt, Reģionālās balvas pretendents, "Sony Pasaules fotogrāfijas balva" 2023

"Sony Pasaules fotogrāfijas balva / Sony World Photography Awards 2023" studentu, jauniešu, brīvās un profesionālās konkursa kategorijas uzvarētāji tiks paziņoti 2023. gada 13. aprīlī un tiks iekļauti mākslas centra "Somerset House" izstādē Londonā. Plašāka informācija pieejama www.worldphoto.org.

Pasaules fotogrāfijas organizācijas dibinātais, starptautiski atzītais konkurss "Sony Pasaules fotogrāfijas balva" ir viens no pasaules nozīmīgākajiem notikumiem fotogrāfu kalendārā. Konkurss jau 16. gadu ir visiem pieejams, tas sniedz būtisku ieskatu mūsdienu fotogrāfijā, kā arī piedāvā topošiem un jau esošajiem māksliniekiem iespēju izrādīt savu darbu pasaules līmenī. Konkursa laikā tiek godināti arī pasaules ietekmīgākie fotogrāfi, ņemot vērā viņu ieguldījumu fotogrāfijas mākslas attīstībā.