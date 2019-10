Iesākot jauno "Purvīša balvas 2021" sezonu, iepazīstinām ar vienu no balvas neatkarīgo ekspertu darba grupas pārstāvēm – Alisi Carevu. 2017. gadā Alise izcīnīja savu vietu laikmetīgās mākslas pasaulē, dibinot galeriju "Careva Contemporary", kurā eksponējusi un turpina popularizēt Baltijas, Ziemeļvalstu, kā arī Austrumeiropas mākslinieku darbus.

Alises galerijā bija apskatāms arī pērnās "Purvīša balvas" nominanta Kristapa Ancāna darbs "XX", savukārt galerijas jaunās telpas Kaļķu ielā 24 kļuvušas par radošo telpu jauniem, daudzsološiem māksliniekiem. Intervijas laikā galerijā bija apskatāma nupat Vīnes biennālē pabijusī Ivetas Gabaliņas izstāde "My Hand is Warmer Than the Sun" - "Man roka ir siltāka par sauli".

Jaunās sezonas aktualitātēm Alises galerijā var sekot līdzi www.carevacontemporary.com vai sociālajos tīklos. Intervijā viņa stāsta, ko nozīmē būt galerijas īpašniekam Latvijas laikmetīgās mākslas aprindās un kā jaunā pieredze "Purvīša balvas" ekspertu komandā ļāvusi Alisei iepazīt jaunus māksliniekus.

Alise Careva ir mācījusies mākslas biznesu "Sotheby's" institūtā. Kā viņa pati saka – lai labāk saprastu visu industriju. "Kad bija domas vērt vaļā savu galeriju, es meklēju kādu nišu, kas būtu brīva. Un tā es sapratu, ka būtu labi to darīt Rīgā. Jo taisīt vaļā 155. galeriju kādā citā lielpilsētā nebūtu tik daudz jēgas," videointervijā stāsta "Purvīša balvas" eksperte.

Sarunā galerijas īpašniece atklāj dažādas nianses no izstāžu rīkošanas procesa. Par latviešu laikmetīgā mākslu Careva saka – tā šobrīd attīstās straujiem soļiem, un tas ir redzams visā reģionā, tai skaitā Baltijā. Līdz šim šis reģions nav bijis tik labi pamanīts, tāpēc šobrīd ir diezgan daudz intereses par to.

Runājot par 2019. gada "Purvīša balvas" finālistiem, Careva atklāj, ka viņu pārsteidzis videodarbu daudzums. Tomēr darbi bijuši ļoti dažādi, tāpēc apvienot tos vienā sistēmā būtu grūti. Nākamās "Purvīša balvas" eksperte saka, ka no 2019. gada finālistiem viņas favorīts bijis mākslinieku grupa "Orbīta", tomēr viņa arī priecājusies, ka uzvaru guvusi sieviete – Ieva Epnere.

Gaidot 2021. gada "Purvīša balvu" eksperte uzsver, ka vēlētos, lai balva nav tikai atbalsts jau zināmiem māksliniekiem, kuri lielā mērā balvu ir jau nopelnījuši ar savu karjeru, bet tā atklātu arī jaunus vārdus.

"Purvīša balva" ir augstākais apbalvojums Latvijas mākslā. Tā tiek piešķirta reizi divos gados vienam māksliniekam vai mākslinieku grupai, kas pārstāv Latvijas mākslu ar izcilu darbu, kurš dziļi saistīts ar sava laikmeta norisēm, kurā ir saite starp mūsdienu dzīvi, garīgiem ideāliem un absolūtām vērtībām un kurš ieguvis ekspertu un īpaši izveidotas žūrijas augstāko vērtējumu. Pirmā "Purvīša balva" tika pasniegta 2009. gadā.