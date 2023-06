Noslēgusies starptautiski atzītā latviešu dizainera Germana Ermiča izstāde Latvijā

No šī gada 13. aprīļa līdz 28. maijam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) bija skatāma starptautiski atzītā latviešu dizainera Germana Ermiča pirmā personālizstāde Latvijā "Plūstoši". Norises laikā izstādi muzejā apskatīja 9373 viesi, portālu "Delfi" informē DMDM pārstāve Laura Brokāne.

Germana Ermiča izstāde "Plūstoši" saņēmusi atzinību gan medijos, gan skatītāju vidū, kļūstot arī par Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas "Kilograms kultūras 2023" pavasara balsojuma finālisti kategorijā "Vizuālā māksla". Prestižais britu dzīvesstila žurnāls "Wallpaper*" publicējis izstādes apskatu, Latvijas medijos kritiķi augstu novērtējuši autora izsmalcināto, padziļināto pieeju darbu radīšanā un spēju dizainā ieviest arī filozofisku dimensiju. Publiciste Ieva Melgalve portālā Satori rakstījusi: "Ja ikreiz, apsēžoties krēslā, cilvēks neviļus pievērstu uzmanību ne tikai krēsla materiāla toņu pārejām, bet arī toņu pārejām debesīs vai telpas ēnojumā – tas padarītu ikdienas darbību par apzinātas uztveres praksi, pat filozofisku žestu..."

Muzeju naktī 13. maijā izstādi "Plūstoši" apskatījis 3231 apmeklētājs. Daudziem Germana Ermiča skaistie darbi bija atklājums un pārsteigums. Pēc izstādes apmeklējuma muzeja viesi dalījušies šādās atsauksmēs: "Ermiča izstāde ir tīrā bauda. Vairāk šādu izstāžu un mākslinieku mums un pasaulei!" un "Sen nav redzēts kas tik vienkārši skaists! Paldies!". Germans Ermičs ir gandarīts par to, ka viņa pirmā personālizstāde notikusi tieši dzimtajā Rīgā. Starptautiskus panākumus guvušais dizainers atzīst, ka viņam bija svarīgi ar savu radošo darbību iepazīstināt Latvijas dizaina interesentus un satikšanās ar pašmāju auditoriju bijusi saviļņojoša.

Foto: Publicitātes foto

Izstāde "Plūstoši" apkopoja Germana Ermiča nozīmīgāko veikumu kopš viņa studijas dibināšanas 2014. gadā, atklājot dizainera radošo procesu un filozofiju. Savā praksē apvienojot dizaina un mākslas paņēmienus, Germans Ermičs rada spilgtus darbus, kurus pazīst un augstu vērtē visā pasaulē. Viņa pieeju raksturo pakāpeniska, neatlaidīga tuvošanās galarezultātam, tiecoties piešķirt apveidu nemateriālām parādībām, meklējot jaunus tehnoloģiskus paņēmienus un eksperimentējot ar krāsām un materiāliem.

Būtiska autora rokraksta iezīme ir glezniecisks darbs ar krāsu stiklā – viņa mēbeļu caurspīdīgās virsmas piesātina plūstošas toņu pārejas. Taču krāsa Germana Ermiča darbos nav tikai estētiska piedeva – mākslinieks to izmanto formas veidošanai. "Krāsas piešķiršana objektam parasti tiek uzskatīta par vienu no noslēdzošajiem dizaina procesa soļiem. Tā vietā, lai vienkārši nokrāsotu priekšmetu, es sāku savu radošo procesu no krāsas, pētot krāsas un formas mijiedarbību objektā, kā krāsa var mainīt objekta uztveri un definēt tā formu," stāsta Germans Ermičs.

Lai gan Germana Ermiča idejas līdz šim visbiežāk īstenotas stiklā, dizainers strādā arī ar metālu, tekstilu, akmeni un citiem materiāliem. Tajos viņš eksperimentē gan ar krāsu un formu, gan novatoriskām tehnoloģijām, piemēram, radot oriģinālu virsmas apstrādes metodi, kas izceļ akmens dabīgo dzīslojumu, nevis pakļauj to ģeometrijas likumiem.

Izstādes kuratore ir arhitekte, urbāniste un publiciste Evelīna Ozola, ekspozīcijas tapšanā piedalījās fotogrāfs Filips Šmits un mūziķis Artūrs Liepiņš.

Germans Ermičs dzimis 1985. gadā Rīgā. Dizaina un mākslas pamatus apguvis Dānijā, vēlāk studējis Eindhovenas Dizaina akadēmijā Nīderlandē.

Kopā ar domubiedriem Rīgā 2007. gadā nodibinājis kultūras, mūzikas un modes žurnālu "Veto". Germans Ermičs izveidojis drukātā izdevuma dizaina koncepciju un turpinājis "Veto" māksliniecisko vadību līdz pat 2018. gadam.

Uzsācis karjeru kā grafikas dizainers, studiju laikā Germans Ermičs pakāpeniski pievērsās trīsdimensionālu objektu veidošanai. Tad sākas Germana aizraušanās ar krāsām un to iespējām ietekmēt objektu formu, apkārtējo telpu un skatītāju uztveri. Eindhovenas Dizaina akadēmiju Germans Ermičs pabeidza 2011. gadā ar diplomdarbu "Izometriskie spoguļi", kurā lika lietā savu interesi par optiskām ilūzijām. Diplomdarbu publicēja starptautiskais dizaina žurnāls "Frame", un absolventu izstādē viņu uzrunāja ietekmīgā Milānas galeriste Rosana Orlandi (Rossana Orlandi), ar kuru dizainers sadarbojas joprojām.

Foto: Jussi Puikkonen

Pēc pieredzes uzkrāšanas dažādos dizaina birojos, 2014. gadā Germans Ermičs Amsterdamā nodibināja studiju. Jau nākamajā gadā Milānas dizaina mesē mākslinieks prezentēja pirmo kolekciju "Shaping Colour", ko turpināja attīstīt arī turpmākajos gados. 2016. gadā "The New York Times Style Magazine" ierindoja Germanu Ermiču starp 15 daudzsološākajiem jaunajiem dizaineriem, viņš iekļuva Jēras Dizaina parādes finālā un ieguva savu pirmo žurnāla "Wallpaper*" balvu.

2017. gadā Milānas dizaina mesē debitēja Germana Ermiča "Ombré" stikla krēsls – mūsdienīga interpretācija par japāņu dizainera Širo Kuramatas (Shiro Kuramata) ikonisko "Stikla krēslu". Šis darbs kļuva par būtisku pavērsienu Germana Ermiča karjerā – vizuāli kārdinošais krēsls apceļoja pasaules nozīmīgākās dizaina izstādes un izdevumus. Ietekmīgie dizaineri Stefans Sagmeisters (Stefan Sagmeister) un Džesika Volša (Jessica Walsh) ierindoja "Ombré" krēslu starp pasaules skaistākajām lietām. "Ombré" stikla krēsls ir iekļauts arī Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja kolekcijā un apskatāms pastāvīgajā ekspozīcijā "Dizaina process".

Germans Ermičs ir veidojis interjera un arhitektūras darbus, piemēram, metro stacijas interjeru Seulā, Dienvidkorejā, instalācijas modes zīmolu "Raf Simons" un "Wandler" veikaliem Londonā un Amsterdamā, bet sadarbībā ar sociālo tīklu kompāniju "Instagram" – paviljonu "Where The Rainbow Ends" Kannās, Francijā.