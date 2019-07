Notiks ISSP 2019 noslēguma konference 'Fotogrāfija un pasaule'

No 12. jūlija līdz 20. jūlijam Zaļenieku muižā, Jelgavas novadā, norisinās trīspadsmitā Starptautiskā Fotogrāfijas vasaras skola (International Summer School of Photography jeb ISSP). ISSP tēma šogad ir "Fotogrāfija un pasaule", un piektdien, 19. jūlijā pulksten 15.00 nedēļu noslēgs atvērtā konference, kurā tiks prezentēti meistarklašu darba rezultāti un jauna publikācija. Ieeja pasākumā ir bezmaksas.

International Summer School of Photography (ISSP) aizsākās 2006. gadā, un kopš tā laika ir attīstījusies par vienu no labākajām neformālās fotogrāfijas izglītības platformām Eiropā, kas ik gadu piesaista atpazīstamus fotogrāfijas pasniedzējus, ekspertus un augsta līmeņa dalībniekus no visas pasaules. Šogad ISSP pirmo reizi notiek Zaļeniekos un šī gada tematiskajā izlaidumā fotogrāfija tiek aplūkota kā potenciāls līdzeklis pozitīvām pārmaiņām mūsdienu pasaulē. 73 dalībnieki no 30 valstīm nedēļas laikā pēta veidus, kā fotogrāfija un māksla var iesaistīties aktuālos sociālos, politiskos un ekoloģiskos procesos un veicināt pārmaiņas sabiedrībā.

ISSP 2019 noslēgumā piektdien, 19. jūlijā paredzēta konference “Fotogrāfija un pasaule”, kuras programmā ir pop-up izstādes, instalācijas performances, līdzdalības akcijas un citi notikumi, kas apkopos darbnīcu rezultātus. Tiks prezentēts arī jaunizveidots izdevums, ko ISSP laikā veidoja starptautisku redaktoru komanda. Konferencē tiek aicināts piedalīties ikviens ar interesi par fotogrāfiju, vizuālo kultūru un sociālo aktīvismu.

Piektdiena, 19. jūlijs. Pulksten 15.00 – 19.30 ISSP 2019 Noslēguma konference – meistarklašu rezultātu prezentācijas, ISSP publikācijas “Fotogrāfija un pasaule” atklāšana.

Tiek piedāvāts bezmaksas viesu autobuss Rīga – Zaļenieki – Rīga.

Reģistrācija šeit. ej.uz/issp2019_konference

ISSP 2019 noslēguma konferences norises vieta: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011. Pasākuma valoda – angļu.

ISSP 2019 meistardarbnīcu vadītāji: Tanja Habdžuga (Tanya Habjouqa, Jordānija/ASV), Matjē Aselins (Mathieu Asselin, Francija/ Venecuēla), Serdžio Valenzuela Eskabedo (Sergio Valenzuela Escobedo, Čīle), Antonijs Luvera (Anthony Luvera, Lielbritānija), Vincens Bēkmans (Vincen Beeckman, Beļģija), mākslinieku duets The Cool Couple (Simone Santilli un Niccolò Benetton, Itālija), Nataša Karuana (Natasha Caruana, Lielbritānija), Alfonso Boragāns (Alfonso Borragán, Spānija/Lielbritānija).