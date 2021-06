Ojāra Vācieša muzejā būs aplūkojama Birutas Baumanes gleznu izstāde

Atkalatverot durvis apmeklētājiem, Ojāra Vācieša muzejs (Rīga, Ojāra Vācieša iela 19) aicina apmeklētājus ne tikai ielūkoties jaunajā pastāvīgajā izstāde "Starp dzejoļiem", bet arī baudīt mākslinieces Birutas Baumanes gleznu izstādi "Satikšanās vieta – Rīga".

Kā "Delfi" informē Memoriālo muzeju apvienības pārstāvji, izstāde būs aplūkojama no 4. jūnija līdz 31. jūlijam.

Šīs būs jau ceturtā Birutas Baumanes izstāde Ojāra Vācieša muzejā. Izstādes centrā pilsēta Rīga – no vecās Zaķusalas līdz Bolderājai, no Vecrīgas līdz Pārdaugavai. Viena Birutas Baumanes glezna, kurā atainota Zaķusala, ir redzama Vācieša viesistabā virs klavierēm.

Ojārs Vācietis par mākslinieci rakstījis: "Biruta Baumane rāda nevis situāciju, bet stāvokli. Dzīvības neaizskaramība, dzīvības nepārvaramā tālāktieksme, dzīvības neiznīcināmība, dzīvības nepielūdzamā tālākturpināšanās, strāvo no audekliem. Un es zaudēju savu melīgo autonomiju un kļūstu stiprāks ar kaut kādu nupat no jauna atgūtu kopību, jā, ar to te liepu rindu ielā, kurās jau sāk dūkt dullā sula, kuras, tik stipri zemē ieķērušas, aug debesīs tā, ka velns lai parauj, cik tā dzīve ir viena ietilpīga padarīšana.[..] Birutai Baumanei visa šī mutuļojošā dzīvība sakoncentrējas audeklā kā pali upē, kā uguns kramā, kā vesels pieneņu lauks mazā sēkliņā."

Biruta Baumane (1922–2017) bija viena no nozīmīgākajām savas paaudzes māksliniecēm. Dzimusi Kalnamuižā, Tērvetes skolā, skolotāju ģimenē. No 1941. gada studēja Latvijas Valsts Mākslas akadēmijā, kurā beigusi Glezniecības nodaļu 1948. gadā. 1951. gadā apprecējās ar tēlnieku Kārli Baumani. Meita Laine Kainaize arī ir gleznotāja. No 1959. gada Mākslinieku savienības biedre. Par mūža ieguldījumu latviešu glezniecībā izcilā latviešu gleznotāja apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.

"Ir tikai daži figurālā, žanriskā ievirzē strādājoši mākslinieki, kuru darbiem padomju tematiskā diktāta laiks nav uzlicis itin nekādu zīmogu. Biruta Baumane allaž ir palikusi absolūti sava, savā pasaulē vibrējošu, lai kādi vēji gāja pāri mākslas dzīves ikdienai." raksta Laima Slava.

Mākslinieces Birutas Baumanes gleznas atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Valsts Tretjakova galerijā Maskavā, Krievijā un citos muzejos, kā arī privātajās kolekcijās Latvijā, ASV, Kanādā, Itālijā, Francijā u.c.

Saistībā ar aktuālajām prasībām Covid-19 izplatības ierobežošanai, Ojāra Vācieša muzejs uzņem tikai individuālus apmeklētājus un vienas mājsaimniecības locekļus. Muzeju nedrīkst apmeklēt, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija. Muzejam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju muzejā un aicināt tās atstāt muzeju. Ikvienam muzeja apmeklētājam jālieto mutes un deguna aizsegs.