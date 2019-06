Pamestam koka namam pārtopot mākslas darbā, atklās RIBOCA starpgada programmu

Pamestam koka namam pārtopot mākslas darbā, Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA) aizsāk starpgada publiskās mākslas programmu pilsētvidē – microRIBOCA, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Tā tiks atklāta 4. jūnija vakarā, pulksten 18.00 un ir veltīta mākslas projektiem, kas rosina domāt par pilsētnieku ikdienas gaitām, saziņas kodiem ielu sadzīvē un neizmantotās kultūrtelpas radošajām iespējām.

Ingas Melderes darbs "Braunijs no Bruņinieku ielas" ir monumentāls gleznojums uz 19. gadsimta pirmās puses nama fasādes un tā iekštelpās, Bruņinieku ielā 14. Māksliniece to veltījusi gan pilsētas koka arhitektūras vēsturei un restaurācijai, gan dialogam ar ielu mākslā un grafiti kustībā iesaistītajiem. Projekts ir tapis ciešā sadarbībā ar arhitektūras biroju un attīstītāju "K Kubā", kas ļāva pamesto koka namu un tā stāstu atdzīvināt. Arī nama apsaimniekotājam šis projekts aktualizē jautājumu par vēsturisko koka ēku kritisko stāvokli un to iespējamajiem un pozitīvajiem saglabāšanas scenārijiem.

Kā raksta RIBOCA rīkotāji, par "braunijiem" rīdzinieki mēdz dēvēt neapdzīvotas koka mājas pilsētas vēsturiskās apbūves zonā, kurai kārtībā uzturēta tikai fasāde. Lai atbilstu namīpašumu pārvaldības normatīviem, šādas ēkas nākas regulāri pārkrāsot, kas ir vienkāršākais veids, kā īpašniekam palikt nesodītam par daža garāmgājēja nelegāli atstātu uzrakstu vai zīmējumu uz nama sienām. Brūna grīdas krāsa kā lētākā un iecienītākā opcija šos pamestos namus padara vēl uzkrītošāk skumīgus. Esot gan pilsētas centrā, gan vēsturiskajās apkaimēs ārpus tā, "brauniji" aktualizē jautājumu par neizmantotu kultūrtelpas atmiņu potenciālu pilsētvides labiekārtošanā.

4. jūnijā gan Bruņinieku ielas iedzīvotāju, gan ikviena interesanta skatam pavērsies Ingas Melderes darbs "Braunijs no Bruņinieku ielas". Lai veicinātu vietas piederības sajūtu, atklāšanas pasākuma veidošanā ir iesaistīti arī kaimiņi no vietējās apkaimes – iedzīvotāji, uzņēmumi un sabiedriskās iniciatīvas. Programmas atklāšana Bruņinieku ielas 14 pagalmā tiks pārvērsta par savdabīgiem Bruņinieku ielas svētkiem.

microRIBOCA ir veidota, lai veicinātu rīdziniekos vietas piederības sajūtu un atraisītu radošo potenciālu, ko sevī slēpj ikdienas dzīve pilsētas publiskajā telpā. Starpnozaru pieredzē balstīti publiskās mākslas projekti, urbānās pētniecības pastaigas un citi pasākumi sniegs sociālās iesaistes rīkus, kas noderīgi kopīgās pilsētvides revitalizācijai.