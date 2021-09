Papīra smalcinātājā sabojātais Benksija darbs atkal nonāks izsolē

Noslēpumainā ielu mākslinieka Benksija (Banksy) darbs "Girl With Balloon" (Meitene ar balonu), kas pirms trīs gadiem "Sotheby's" izsolē "pašiznīcinajās", atkal nonācis zem izsoles āmura.

Atgādinām, ka 2018. gada 5. oktobrī, laikmetīgās mākslas izsolē Londonā, brīdi, kad darbs tika pārdots par tobrīd rekordlielu summu, atskanēja signalizācija un slavenā "Meitene ar balonu" sāka slīdēt ārā no rāmja, visu izsoles apmeklētāju acu priekšā iekļūstot iepriekš tajā iemontētā papīra smalcinātājā un līdz pusei tika sagriezts strēmelēs. Drīz pēc tam video ar visu procesu tika publicēts Benksija oficiālajā "Instagram" kontā.

Darbs, kuram pēc notikuša tika no jauna dots nosaukums "Love is in the Bin" ("Mīlestība papīrgrozā"), atkal nonāks "Sotheby's" izsolē šā gada oktobrī. Tiek lēsts, ka to varētu pārdot par četriem līdz sešiem miljoniem mārciņu (4,5 līdz 6,5 miljoni eiro).

Stencils "Girl With Balloon", kurā redzama maza meitene, kas nule palaidusi vaļā sarkanu balonu sirds formā, pirmo reizi parādījās Londonā un kopš tā laika ir ticis simtiem reižu reproducēts, kļūstot par vienu no zināmākajiem Benksija darbiem.

Benksijs kļuvis slavens ar satīriski sociālajiem un provokatīvajiem darbiem, kas negaidīti parādās visdažādākajās vietās pasaulē. Viņam līdz šim izdevies noslēpt savu identitāti, tāpēc nav zināms, vai Benksijs ir vīrietis, sieviete, vai pat vesels mākslinieku kolektīvs. Viena no versijām, kas nav pierādīta, ka Benksijs ir Bristoles grupas "Massive Attack" radošais līderis Roberts del Nadža.