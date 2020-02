Parādīt sajūtas no cita rakursa. Saruna ar videomākslinieku Arti Dzērvi

Atgriežoties pie mākslas apgūšanas augstās skolās – tu pats arī esi pasniedzējs.

Jā. Tieši vakar bija fantastisks eksāmens. Manā pasniedzēja karjerā šis bija labākais kurss, eksāmena darbu atrādīšana pārsniedza jebkādas manas gaidas. Dažkārt arī šajā ziņā paveicas un savācas ļoti labs kurss, tāpēc ir iespēja redzēt ļoti, ļoti labus videomākslas darbus. Izstāžu un galeriju cienīgus.

Kas šie jaunie cilvēki būs nākotnē? Ko viņi grib?

Kas viņi būs – to ir ļoti grūti pateikt. Tie, kas nāk pie manis, studē gan režiju, gan operatora kameras darbu, tie ir gan topošie producenti, gan scenāristi. Šis priekšmets ir unikāls ar to, ka es viņiem rādu pavisam citu radošo pusi, kas galīgi neattiecas uz ražošanu. Proti, tas nav stāsts par to, cik tu pareizi kadrē, cik pareizi taisi dramaturģiju un cik pareiza ir bilde. Mani tas neinteresē, to es studentiem neprasu, mēs apgūstam ko pavisam citu. Sajūtas un ritmu. Mans uzdevums ir mēģināt caur šo instrumentu – videomākslu – parādīt sajūtas pavisam no cita rakursa.

Šobrīd norit darbs pie "Gadalaikiem" Liepājā un "Kaijas" Maskavā. Vai ir vēl kādi projekti?

Projektu ir daudz. Paralēli taisu arī vizualizācijas, kur dažādos interjeros ir jāintegrē video uz plazmas ekrāniem vai LED tehnoloģiju sienām. Tie ir ļoti apjomīgi darbi, kurus veidojam ar meitu divatā. Viņa pašlaik mācās Mākslas akadēmijā, ceturtajā kursā, un strādā pie diplomdarba, tāpēc arī nav tik daudz laika, kā būtu nepieciešams, bet ir plāns martā šo projektu pabeigt.

Maskavā top vēl viens darbs – Maskavas Guberņas teātrī – izrāde "Maskarāde" ar režisoru Rolandu Atkočūnu un scenogrāfu Mārtiņu Vilkārsi, kas arī jāuztaisa līdz pavasarim. Un pilnīgi iespējams, ka Maskavā man būs vēl viena izrāde, bet pašlaik tas vēl ir sarunu līmenī.

Vēl līdz pavasarim ir jāpieliek punkts vairākiem mazākiem projektiem. Un vēl līdz pavasarim jānovada viens kurss augstskolā. Es tomēr ļoti ceru, ka vasarā vismaz vienu mēnesi varēšu paņemt brīvu, jo ir tomēr arī jāatpūšas, mazliet jāpaceļo, jo bez ceļošanas nu nekādi. Savukārt uz rudeni ir plāns taisīt izrādi Barselonā, kam gatavošos vasaras otrajā pusē.

Un kas par to visu ir sakāms Korīnai?

Korīna, jā... Viņa mēģina paņemt visu no dzīves, ko vien var paņemt.

Bet viņa taču nebrauc visur tev līdzi?

Nē, bet es labprāt viņu, protams, ņemtu, ja vien būtu tāda iespēja. Maskavā uz ielām ir ārkārtīgi maz suņu, jo metro ar suni braukt nedrīkst. Vien retu suņa saimnieku var redzēt, kurš no rīta pa mazo piemājas parciņu pastaigājas ar savu draugu. Esmu pieradis, ka suņus pilsētās var redzēt daudz, it īpaši, ja braucam pa Eiropu. Suņi ir visur – restorānos, veikalos, uz ielām. Suņu man Maskavā pietrūkst, tāpēc tad, kad uz nedēļu atbraucu uz Rīgu, pirmā lieta ir tikt pie sava suņa un kārtīgi izmīļoties.

Neapvainojas, ka tik bieži atstāj viņu vienu?

Viņa, protams, ir suns ar raksturu. Māk gan apvainoties, gan priecāties ar pilnu sajūtu gammu, bet, tā kā dzīve laukos pie manas māsas dod viņai visu, ko vien sirds kāro, šī apvainošanās nav ilgstoša. Man liekas, ka viņa visu saprot. Tas, kā viņa noliek man galvu uz pleca un nopūšas... Mēs izbaudām tuvību, un tad jau atkal skrienam katrs savā dzīvē.