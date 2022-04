Paziņoti 'Zelta ābele 2021' laureāti; gada mākslinieks - Mārtiņš Ratniks

Vakar, 11. aprīlī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā svinīgā ceremonijā tika godināti 29. grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele" laureāti.

Šogad 54 izdevēji žūrijas vērtēšanai bija iesnieguši 133 grāmatas, no kurām 40 grāmatas tika izvirzītas nominācijām, bet par konkursa laureātēm kļuva astoņas no tām.

Žūrija lēma, ka aizvadītā gada skaistākās un mākslinieciski augstvērtīgākās grāmatas ir sekojošas:

Kategorijā Dzeja galveno balvu ieguva Žebera grāmata “Ceļš pie patērētāja”. Mākslinieks – Andris Breže, grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā. Izdevējs – “Neputns”.

Kategorijā Proza par labāko atzītas autoru kolektīva veidotās grāmatas “Tas nav domāts tev. Tas domāts ēkai.” un “It's not for you. It's for the building.” Dizains – Aleksejs Muraško, ilustrācijas – Ivars Veinbergs. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, izdevējs – NRJA.

Dokumentālo izdevumu kategorijā par labāko atzīta Finna Skorderuda grāmata “Nemiers”. Dizains – Ilze Kalnbērziņa-Prā, “Kolektīvs”, ilustrācijas – Ernests Kļaviņš. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, izdevējs – “Valodu māja”.

Kategorijā Zinātniskā literatūra galveno balvu saņēma rakstu krājums “Rihards Zariņš. 1869 – 1939. Ko Latvijas meži šalc. What Latvia's Forests are Whispering”. Sastādījušas Ieva Kalnača un Māra Lāce. Mākslinieks – Mārtiņš Ratniks, fotogrāfijas – Normunds Brasliņš, Roberts Kaniņš un Valters Lācis. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā. Izdevējs – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

Kategorijā Uzziņu literatūra uzvarēja grāmata “Manifests”. Sastādījis Artis Ostups, mākslinieks – Armands Zelčs, izdevējs – “Neputns”. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā.

Par mākslinieciski augstvērtīgāko Mākslas izdevumu atzīta Ineses Baranovskas un Rūtas Rinkas sastādītā “Madernieka stils”. Mākslinieks – Mārtiņš Ratniks, fotogrāfijas – Normunds Brasliņš un Ansis Starks. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā. Izdevējs – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

Kategorijā Grāmatas bērniem galveno balvu ieguva Andras Manfeldes grāmata “Uzzīmē baltu lietu”. Dizains – Anna Aizsilniece, ilustrācijas – Neonilla Medvedeva. Datorgrafika – Raivis Salmiņš, fotogrāfijas – Raimo Lielbriedis. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, izdevējs – “Aminori”.

Kategorijā Grāmatas jauniešiem galveno balvu saņēma autoru kolektīva “Netikumīgie”. Dizains – Aleksejs Muraško. Ilustrācijas – Pauls Rietums, Agate Lielpētere, Liāna Mihailova un Sanita Adoviča. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, izdevējs – “Liels un mazs”.

Titulu "Gada mākslinieks" žūrija piešķīra māksliniekam Mārtiņam Ratnikam. Mākslinieku sveica LR Kultūras ministrs Nauris Puntulis. Balvu par Mūža ieguldījumu grāmatniecībā saņēma Dace Pugača – ilggadējā Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas izpilddirektore. Tika nolasīts valsts prezidenta Egila Levita apsveikums. Balvu pasniedza Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla. Abiem titulu saņēmējiem piešķirta Kultūras ministrijas naudas balva. Konkursa laureāti saņēma balvu – broznā atlietu ābolu koka kastītē. Autori – Ivars Miķelsons un Maija Vīksne.

Kategorijā "Grāmatas jauniešiem" žūrijas speciālbalvu saņēma māksliniece Gundega Muzikante par mākslinieciski iedarbīgu vēstures tēmas interpretāciju, ilustrējot grāmatu “Ir mēness zelta kuģis”. Izdevējs – Jāņa Rozes apgāds.

Kategorijā "Dzeja" žūrija piešķīra speciālbalvu izdevniecībai “Valters Dakša” par neīstenoto ieceru kopoto rakstu trīs sējumos “DIGI-DĪGI”. “Janka”. “Gramota” netradicionālo noformējumu. Mākslinieks – Einārs Pelšs, dizains – Anete Utināne.

"AS Antalis" speciālbalvas saņēma grāmatas “Barikādēm – 30. Konference X stunda” mākslinieki Tatjana Raičiņeca un Verners Timoško, izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka un “Jelgavas tipogrāfija”.

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija pasniedza speciālbalvu izdevniecībai “Liels un Mazs” par sasniegumiem starptautiskā mērogā.

Portāla "LSM.lv" lasītāju balsojumā par 2021. gada skaistāko grāmatu tika atzīta “Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Solis pirms mūsdienu medicīnas". Māksliniece Baiba Lazdiņa. Izdevējs – LU Akadēmiskais apgāds.

Mirkļus no apbalvošanas ceremonijas iemūžināja fotogrāfs Didzis Grodzs. Brīnišķīgu muzikālo noskaņu pasākumam piešķīra ģitārists Kaspars Zemītis un pasākuma vadītāja – aktrise Madara Botmane.