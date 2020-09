Pēdējo nedēļu iespējams aplūkot laikmetīgās mākslas festivāla 'Survival Kit' izstādi

Noslēgumam tuvojas laikmetīgās mākslas festivāla "Survival Kit" šā gada izstāde "Būt drošībā ir bīstami", kas aplūkojama vēl tikai līdz 4. oktobrim bijušajā Rakst-niecības un mūzikas muzeja ēkā Tērbatas ielā 75, Rīgā.

Izstādes noslēguma nedēļā apmeklētāji aicināti uz īpašu ekskursiju izstādē un publiskajām diskusijām, bet svētdien, 4. oktobrī, izmantot bezmaksas ieeju ģimenēm ar bērniem un senioriem.

Kā atgādina festivāla organizatori no LatvijasLaikmetīgās mākslas centra, šogad festivāla publiskajai programmai dots nosaukums "Kommunalka-Community" un tā iezīmē jautājumus un problēmas, kas Latvijā pastāv, veidojot iekļaujošu sabiedrību. Kopā ar apmeklētājiem festivāla laikā tiek meklēti risinājumi iekļaujošākas nākotnes sabiedrības veidošanā. Programmas ietvaros publiskie pasākumi norisinās gan festivāla telpās, gan ārpus tām kā raidījumu cikls "Radio Naba".

Trešdien, 30. septembrī, norisināsies diskusija "Es esmu latvietis, bet vai Tu man ļauj?", kurā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem - kas ir latvietis, kā ir būt latvietim? Ceturtdien, 1. oktobrī, pulksten 18.00 apmeklētāji aicināti doties ekskursijā, ko vadīs festivāla dibinātāja un festivāla direktore Solvita Krese kopā ar mākslas vēstnesi Karinu Bočkis. Savukārt sestdien, 3. oktobrī, norisināsies diskusija "Neizmantotais potenciāls = radikalizācija?", kurā tiks diskutēts, kāda būtu bijusi Latvija šodien un kāda Latvija var būt rītdien, ja spētu izmantot Latvijas jaunpienācēju pilnu potenciālu. Diskusijām būs iespējams sekot līdzi arī interneta tiešraidē.

Festivāla noslēguma dienā, 4. oktobrī, ģimenēm ar bērniem un senioriem ieeja bez maksas.

Jau ziņots, ka festivāls "Survival Kit 11" šogad piedāvā izstādi, kurai dots nosaukums "Būt drošībā ir bīstami" (Being Safe is Scary). Tās kuratore ir Katja Krupeņņikova, kura aplūko drošības jēdzienu no dumpinieciska skatu punkta.

Festivālu organizē Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC), kas ir viena no vadošajām nevalstiskajām institūcijām, kas veicina un atbalsta Latvijas laikmetīgās mākslas attīstību. Īstenojot starptautiska un nacionāla mēroga mākslas notikumus, LLMC mērķis ir izglītot un iesaistīt Latvijas sabiedrību kultūras daudzveidības, iekļaujošas sabiedrības, iecietības un kritiskas domas nozīmes izpratnē. Institūcija nodarbojas ar pētniecību, jaunu darbu producēšanu un laikmetīgās mākslas arhīva veidošanu un uzturēšanu.