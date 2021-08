Pilsētvidē būs skatāms Džemmai Skulmei veltīts Kristiana Brektes sienas gleznojums

Kopš 9. augusta Rīgā, Akas ielā 10 ir uzsākts darbs pie sienas gleznojuma "Veltījums Džemmai Skulmei", kuru organizē fonds "Mākslai vajag telpu". Gleznojuma skici radījis pazīstamais latviešu mākslinieks Kristians Brekte, taču uz sienas šo skici pārnes mākslinieki Miķelis Mūrnieks un Kiwie.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kristians Brekte, iedvesmojoties no Džemmas Skulmes (1925-2019) meiteņu tēliem, kas līdzinās bērnu zīmējumiem un kurus māksliniece savā daiļradē it sevišķi daudz izmantojusi pēdējās desmitgadēs, ir radījis mākslas darbu "Veltījums Džemmai Skulmei". Izmantojot Džemmas radītos meiteņu tēlus no gleznu sērijām "Atgriešanās" un "Modelis", Brekte turpina naivo estētiku un raugās uz "modeļiem" veidos, kas raksturīgi pašam māksliniekam, raksta "Mākslai vajag telpu" pārstāvji.

Uz gleznojuma būs lasāms Džemmas citāts "Mēs visi esam sliekas, kurām jāirdina zeme", kas būtu interpretējams kā iepriekšējās paaudzes mākslinieces aicinājums jaunajiem visu nozaru censoņiem darīt augsni – valsti un sabiedrību – auglīgu. Pats Kristians Brekte par šo mākslas darbu saka šādi: "Es domāju par nozīmēm. Izvēlējos Džemmas radītus zīmējumus, kas izskatās pēc bērnu skricelējumiem. Tie lika man domāt par to, ka bērni taču allaž zīmē un skricelē, sēžot skolas solā. Ar šiem zīmējumiem, es ceru, ka es pamudināšu cilvēkus atcerēties, kā tas bija – būt bērniem un ķēpāties, zīmēt neesošus radījumus uz pierakstu klažu malām. Ja bērniem niez nagi (un viņiem niez!), tad nu viņiem ir jāļauj ķēpāties un radīt. No tā var daudz kas labs izaugt. Tur ir potenciāls šedevriem."

Kristians Brekte ir ne tikai atzīts mākslinieks un scenogrāfs, bet arī pasniedzējs Latvijas Mākslas akadēmijā, kopš pērnā gada rudens – arī Glezniecības nodaļas vadītājs. Viņam rūp, lai studenti sasniedz tos ideālus pēc kuriem viņi paši tiecās. Tieši šī iemesla dēļ Džemmas Skulmes citāts it īpaši uzlūkojams kā pamudinājums mums visiem darboties un kustēties, uzturot dinamisku vidi un veicinot labus apstākļus auglīgām idejām un darbiem, raksta "Mākslai vajag telpu" pārstāvji.