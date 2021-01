'Purvīša balvai 2021' nominēti Kraule-Kūna un Vītola, Meļņikova, Subačs un Panteļejevs

Izvērtējot izstādes un mākslinieku darbus, kas bija apskatāmi laika posmā no 2020. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, Purvīša balvas ekspertu darba grupa balvai, kas tiks pasniegta 2021. gada aprīlī, ir nominējusi mākslinieku Ievas Kraules-Kūnas un Elīnas Vītolas, Darjas Meļņikovas, Māra Subača un Gļeba Panteļejeva darbus, portālu "Delfi" informē balvas organizatoru pārstāvji.

Ieva Kraule-Kūna un Elīna Vītola nominētas par projektu "Mākslinieku krīzes centrs" divu gadu periodā galerijā "Low" un Kim? laikmetīgās mākslas centrā

"Uzskatu, ka nomināciju pamato mākslinieču spēja izveidot formā un saturā vienotu projektu, kas divu gadu garumā spējis ļoti trāpīgi uztaustīt mākslas dzīves realitāti un asprātīgā veidā pievērst uzmanību institucionālajam fonam, kas uzbūvēts ap mākslinieku, liekot pārdomāt mākslas veidošanās procesus, kā un kāpēc tiek finansēta māksla, kā arī to, kas nosaka, kurš mākslas darbs tiek parādīts vai neparādīts, nopirkts vai nenopirkts," izvēli skaidro LNMM izstāžu kuratore Līna Birzaka-Priekule.

Māris Subačs nominēts par mobilo izstādi "Laika ģeometrija" interaktīvajos reklāmas ekrānos pilsētvidē Kalnciema ielā 17A, Marijas ielā 2, Pērnavas ielā 11, Brīvības ielā 152, Valdemāra ielā 51 (21.12–24.12.2020.), mākslinieka "Facebook" un "Instagram" lapā bez laika ierobežojuma

"Māra Subača "Laika ģeometrija" ir projekts, kas apvieno visu to, kas ar mums ir noticis 2020. gadā un pat vēl vairāk. "Laika ģeometrija" pārnes lakonisko Subača plaknes mākslu publiskajā, digitālajā un lietu pasaules telpā. Mākslinieka emblemātiskie vēstījumi, vizuālo zīmju lakoniskums un memetiskie teksti liekas īpaši piemēroti plaša mēroga intervencei. Tos ir viegli pamanīt, bet grūti aizmirst. "Laika ģeometrija" atrisina vienu no vissenākajiem digitālās mākslas jautājumiem – kā panākt to, lai skatītājs atrastu digitālo mākslu, - militāri tiešā veidā. Digitālā māksla pati atnāk pie skatītājiem," pamato Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un prorektors studiju un zinātniskajā darbā Dr.Art. Andris Teikmanis.

Darja Meļņikova nominēta par projektu "Palette" divu gadu periodā izstādē "Black Market" Kim? Laikmetīgās mākslas centrā (01.12.2020.–31.01.2021.)

"Mākslinieces Darjas Meļņikovas eklektiskā instalācija "Palette", kas savā jaunākajā veidolā skatāma Kim? gada noslēguma izstādē/izsolē, izceļas ar savu viengabalainību un smalkumu detaļās. Pats migrējošās darbu sērijas nosaukums sevī ietver stāstu par dažādu elementu sajaukšanās platformu, kas Darjas gadījumā ir teju desmit gadu laikā rūpīgi izkopta rokraksta rezultāts," izvēli skaidro kuratore Elīna Sproģe.

Gļebs Panteļejevs nominēts par izstādi "Hormonija" galerijā "Māksla XO" (15.10.–16.11.2020.)

"Panteļejeva izstāde ir amatnieciski smalki nostrādāts un konceptuāli pamatīgs veikums. Skaidrs, ka hormonu vētras cilvēka rīcību neattaisno. Cilvēks ir morāls un saprātīgs dzīvnieks, kurš regulāri pieņem lēmumus un izvēlas. Un mākslinieks to zina. Tāpēc "Hormonijas" uzstādījums ne vien aicina domāt, bet vadā biezoknī, kurā ir vērts saprast pareizas atbildes," izvēli pamato filozofs Kārlis Vērpe.

Kopumā eksperti šajā periodā nominācijām izvirzīja sešus mākslas notikumus, un to vidū bija:

Sigitas Daugules personālizstāde "Glezniecība" mākslas stacijā Dubulti (13.11.2020.–31.01.2021.);

Diānas Tamanes personālizstāde "Rokas stiepiena attālumā" ISSP galerijā (05.11.2020.–09.01.2021.)

No 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada decembra beigām "Purvīša balvas" ekspertu darba grupā strādā LNMM Izstāžu zāles "Arsenāls" izstāžu kuratore, Radošās darbnīcas vadītāja Līna Birzaka-Priekule, mākslas zinātniece, izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore Laima Slava, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un prorektors studiju un zinātniskajā darbā Dr. art. Andris Teikmanis, filozofs Kārlis Vērpe un galerijas "Careva" dibinātāja un vadītāja Alise Careva. No 2019. gada 1. jūlija ekspertu komandā sākusi strādāt kuratore Elīna Sproģe. Viņa nomainīja kuratoru, mākslas teorētiķi Kasparu Vanagu. No 2020. gada 1. janvāra ekspertu komandā sākusi strādāt kuratore, mākslas zinātniece, Latvijas Laikmetīgā mākslas centra vadītāja Solvita Krese. Viņa nomainīja mākslas zinātnieci, kuratori Ievu Kalniņu.

"Purvīša balva" dibināta 2008. gada sākumā un tiek pasniegta reizi divos gados. Kopš 2009. gada "Purvīša balva" ir pasniegta jau sešas reizes. Sesto "Purvīša balvu" 2019. gada aprīlī saņēma Ieva Epnere par darbu "Dzīvo atmiņu jūra".