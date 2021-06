'Purvīša balvu 2021' saņem Amanda Ziemele; 'Delfi' balsojuma balva - duetam Skuja Braden

Šodien, 11. jūnijā, notika "Purvīša balvas 2021" laureātu apbalvošanas ceremonija, kurā galveno balvu ieguva māksliniece Amanda Ziemele par personālizstādi "Kvantu matu implanti". Balvu par mūža ieguldījumu saņēma māksliniece Maija Tabaka, bet portāla "Delfi" rīkoto skatītāju balsojuma balvu saņēma mākslinieču duets Skuja Braden.

Balvas pasniegšanas ceremonija norisinājās Latvijas Mākslas akadēmijas pagalmā, klātesot LNMM direktorei Mārai Lācei un balvas patronam, SIA "Alfor" valdes priekšsēdētājam Jānim Zuzānam.

Septīto Purvīša balvu žūrijas vērtējumā saņēma māksliniece Amanda Ziemele par personālizstādi "Kvantu matu implanti" "Kim?" Laikmetīgās mākslas centrā (21.02. – 07.04.2019.).

Foto: Ansis Starks

"Darbi "Kim?" izstādē ir tikšanās ar eksperimentālu glezniecību, kas joprojām uzticīga “audekls/eļļa” komponentei. Paplašinājumus tā rod saspēlē ar ekspozīcijas telpu, netipiskos rāmju formātos un gleznu savstarpējā izvietojuma attiecībās. Vizuālo gramatiku Ziemeles darbos veido krāsu laukumi vai līnijas triepiens, kas ir pārāk robusti, arhaiski, nezināmu dzīļu psiholoģijas iedvesmoti, lai uzņemtos pienākumu attēlot atpazīstamo. Datu vizualizācijām raksturīgs abstraktums viņas glezniecībā ir apveltīts ar „cabinet of curiosity” maģiskās stāstniecības prasmi. Ziemeles izstāde tirda kļūt vērīgam un zinošam, bet vienlaikus raisa bažas, ka neko patiesi būtisku vai būtiski patiesu attēlot vispār nav iespējams," šādi Amandas Ziemeles izstādi raksturo kurators un mākslas teorētiķis Kaspars Vanags.

"Purvīša balvai 2021" kopā bija nominēti astoņi mākslinieki un mākslinieku apvienības: Skuja Braden par izstādi “Samsāra”, Valdis Celms par kinētiskajām skulptūrām “Dzīvības ritmi” un “Pozitrons”, Krista un Reinis Dzudzilo par darbu “ZRwhdZ”, Kaspars Groševs par multimediālo instalāciju “Cita istaba”, Ieva Kraule-Kūna un Elīna Vītola par projektu “Mākslinieku krīzes centrs”, Rasa un Raitis Šmiti par darbu “Atmosfēriskais mežs”, Aija Zariņa par personālizstādi “Mosties, mosties reiz, svabadais gars” un Amanda Ziemele par personālizstādi “Kvantu matu implanti”.

Turpinot pirms diviem gadiem aizsākto tradīciju, arī šogad tika pasniegta balva par mūža ieguldījumu mākslā, ko saņēma Maija Tabaka – par uzticību glezniecībai mūža garumā un figurālās glezniecības gara uzturēšanu Latvijas mākslā. Lēmumu par to, kuram māksliniekam piešķirt balvu, pieņem "Purvīša balvas" orgkomiteja. Balvas finansiālais apjoms ir 10 000 eiro (neieskaitot nodokļus).

Tikmēr portāla "Delfi" organizētajā skatītāju balsojumā, kas norisinājās no 28. maija līdz 9. jūnijam, uzvarēja mākslinieču duets Skuja Braden ar izstādi "Samsāra" Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vadītāja Solvita Krese to raksturo šādi: "Skuja Braden radošā darbība Latvijas mākslas scēnā iezīmējās kā spilgta, savrupa un neparasta parādība, kas īpaši pamanāma kļuvusi pašreiz, sabalsojoties ar pasaulē aktuālajiem feminisma kustības naratīviem un keramikas kā radošās domas izpausmes veida renesansi. Izstādē "Samsāra" ar barokālu vērienu un jaudu grupējās un sablīvējās gan groteski viepļi un laikabiedru portreti, gan makabriskās noskaņās vibrējoši galvaskausi un moralizējošu tikumu un netikumu parāde, gan prostitūtas, geišas, suņi un politiķi. Kultūrvēsturiskas references mijās ar feminisma un kritiskās domas manifestācijām, nekautrējoties no triviālām banalitātēm, kas brīžiem, šķiet, jau pārsniedz labas gaumes robežas."

Foto: Publicitātes attēli

"Purvīša balvas" laureātu izvēlēja starptautiska žūrija septiņu profesionāļu sastāvā: LNMM direktore Māra Lāce; muzeja un Purvīša balvas patrons, SIA "Alfor" valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns; kurators, ilggadējs Minsteres skulptūru projekta radošais direktors un viens no dibinātājiem Kaspers Kēnigs; Ķelnes mākslas meses radošais direktors Daniels Hags; Krievijas galeriju asociācijas viens no valdes locekļiem, galerijas Pop/Off/Art dibinātājs, mākslas vēsturnieks un kurators Sergejs Popovs; mākslas kolekcionāre, SAM Art Projects (Parīze) dibinātāja Sandra Egediša; kurators, Kestner Gesellschaft (Hanovere) direktors Adams Budaks.

"Purvīša balva" tiek piešķirta reizi divos gados vienam māksliniekam vai mākslinieku grupai, kas pārstāv Latvijas mākslu ar izcilu darbu, kurš dziļi saistīts ar sava laikmeta norisēm un kurā ir saite starp mūsdienu dzīvi, garīgiem ideāliem un absolūtām vērtībām. Par balvas laureātu kļūst autors, kurš saņēmis ekspertu un īpaši izveidotas starptautiskas žūrijas augstāko vērtējumu. Balvas apjoms ir 28 500 eiro (ieskaitot nodokļus). "Purvīša balva" ir lielākā balva vizuālās mākslas jomā Latvijā.