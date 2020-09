Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā septembra sākumā atklāta Latvijā zināmākā stikla mākslas pārstāvja Daiņa Gudovska stikla darbu un akvareļu izstāde "Dzīves auduma materializācija". Izstāde Rēzeknē būs skatāma līdz 1. novembrim, portālu "Delfi" informē Latgales vēstniecības "Gors" pārstāvji.

Mākslas vēsturniece Iliana Veinberga, raksturojot mākslinieka darbu, izceļ, ka Dainis Gudovskis ir zināmākais Latvijas stikla mākslas pārstāvis – gandrīz trīsdesmit personālizstāžu, piedalīšanās vairākos simtos grupu izstāžu gandrīz visos pasaules kontinentos, nominācijas, apbalvojumi un viņa radītie autordarbi muzeju krājumos, organizāciju un personu privātajās kolekcijās Latvijā un ārzemēs. Gudovskis ir arī pedagogs un daudzu izcilu mākslinieku skolotājs. Viņs tiek raksturots kā piederīgs stikla mākslas elitei globālā mērogā.

"Viņa ekspresīvie un piesātinātie darbi demonstrē lielisku telpiskas kompozīcijas izjūtu un veidošanas prasmi. Mākslinieka jauda parādās ne tikai meistarīgā formas pārvaldīšanā, kas priecē skatītāja acis, bet arī spējā attīstīt tēlainību, kas uzrunā skatītāja intelektu," raksta izstādes veidotāji.

Līdzās unikāliem autordarbiem stiklā Dainis Gudovskis praktizē gleznošanu akvareļtehnikā, nu jau ilgāku laiku piedaloties un gūstot atzinību ar saviem akvareļdarbiem izstādēs un konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Raksturojot Rēzeknē skatāmo izstādi, mākslinieks stāsta, ka Latgales vēstniecības "Gors" izstāžu telpā demonstrē akvareļglezniecības lapas un stikla mākslas objektu valodu. Akvareļos viņu saista dinamiskas formveides un krāsu valodas piesātinājumi, stikla darbu sacerē dod priekšroku monotonai krāsu gammai. Melns, balts, caurspīdīgs un materiāla tekstūru modulācijas akvarelī pievērš savu skatu krāstēlu valodai. Dodot izstādei nosaukumu "Dzīves auduma materializācija", Gudovskis domā par laiku un tā neelastību. Nekas nenotiekot ātri, ar gadiem aizvien lēnāk. Mākslinieks ik dienu turpina dzīves ceļojumu ikdienas atklājumos, arī klišejās un atkārtojumos. Savos darbos apzināti abstrahējas no realitātes tiešas izpausmes.

Formveides plastika un krāsu aizraujošā valoda ir mākslinieka Daiņa Gudovska mūzika – metaforiskā lasījumā – krītošu un kāpjošu akordu salikumi, grafiski picikato, aplikatīvu mozaīku grupējumi – arpedžo un adadžio. No pianisimo līdz furiozo satraucošās sensivitātes. Partitūras kontrapunktos arī klusums un miers, telpiski pārrāvumi. To pavadoņi – tehniskas un tehnoloģiskas valodu adaptācijas no visa, ko subjekts redz, dzird, piedzīvo – instinktīvi salasa savu summu, atlases princips, kurš daudz kam ļauj izbirt cauri atlases sietam.

Daiņa Gudovska personālizstāde "Dzīves auduma materializācija" Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā skatāma no 2020. gada 1. septembra līdz 1. novembrim katru dienu no pulksten 11.00 līdz 22.00, izstādes apmeklējums ikvienam interesentam ir bezmaksas.