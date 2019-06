Rēzeknē atklāta starptautiski pazīstamā tekstilmākslinieka Rolanda Krutova personālizstāde

No 4. jūnija līdz 18. augustam Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā skatāma Rolanda Krutova, viena no starptautiski atpazīstamākajiem, ievērojamākajiem Latvijas mūsdienu tekstilmāksliniekiem, personālizstāde "Pietauvot bezgalību", kas apkopo gan godalgotos, agrākā daiļrades perioda darbus, gan īpaši jaunradītu darbu kopu, un ir lokāli īpaši nozīmīgs mākslas notikums, portālu "Delfi" informē Latgales vēstniecības "Gors" pārstāvji.

"Gorā" atklātajā izstādē aplūkojami gan tieši šai izstādei tapuši darbi, gan arī arī vairāki mākslas darbi, kas piedalījušies nozīmīgās starptautiskās izstādēs, izturot konkursus Itālijā, Ķīnā, Polijā, Francijā u.c.

Mākslinieks, raksturojot personālizstādes ideju, saka, ka "Pietauvot bezgalību" ir par "vēlmi aptvert neaptveramo, kaut mazliet pietuvoties dzīves nozīmei, jēgai, simboliski pietauvot savu bezgalības sajūtu. Svarīgi ir apjaust, apzināt un piepildīt sev ko būtisku – kas liek meklēt sevi, dzīves turpinājumu... Bezgalības simbols, savijies astotniekā kā nesaraujama tauva, simbolizē arī to, ka, vienā daļā tai paplašinoties, otra kļūst mazāka. Lineāru laika posmu savstarpējās attieksmes ir neizbēgamas. Pagātne savijas ar nākotni un to krustpunktā ir tagadne, pati dzīve. Dzīve ir pakārtota arī kādām vienkāršām likumsakarībām. Jaunībā pasaule šķiet tik neaptverama un plaša. Mēs pieaugam, saprotam to, ko agrāk nezinājām vai vēl nepiedzīvojām. Vēlāk pasaule it kā saraujas, kļūst jutīga, apaudzēta ar dziļi personīgām lietām un sajūtām. Iegūstot pieredzi, arī lietas iegūst īsto nozīmi – "es zinu, kas es esmu" sajūtu. Izstādē aplūkojamie darbi ir vēstījums vispirms sev, savā pašatklāsmē, esības apziņā, vienlaikus katrs darbs ir kā metafora skatītājam, ar aicinājumu ielūkoties pašam sevī, apjaust savu bezgalības stāstu. Dzīve sastāv no sīkiem mirkļiem, kas tikai sareizināti neskaitāmas reizes, kļūst par kaut ko lielu. Tāpat arī katrs darbs ir stāsts par vietām, notikumiem, cilvēkiem – visu, ar ko aizsākās mirkļa mūžības, mazas bezgalības sajūta."

Mākslinieka Rolanda Krutova saknes meklējamas Rēzeknē, viņš savulaik mācījies Rēzeknes Mākslas koledžā (tagadējā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola), beidzis mākslas maģistrantūru Latvijas Mākslas akadēmijā un ir piedalījies dažādās izstādēs un guvis panākumus starptautiskos konkursos vairāk nekā 20 valstīs, pārstāvot Latviju, tostarp Ķīnā, Korejā, Francijā, Itālijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Austrālijā, Japānā, Krievijā, Spānijā, Vācijā u. c.

Mākslinieka darbi atrodas muzejos gan Latvijā, gan arī ārzemēs, kā arī privātkolekcijās dažādās pasaules valstīs. 2009. gadā mākslinieks saņēma "Craft Ideal" godalgu mākslas biennālē "Outside the Box", Korejā. 2010. gadā Polijas 8. minitekstīliju triennālē ieguva Atzinības godalgu. 2011. gadā prestižajā minitekstīliju triennālē Komo ieguvis Grand Prix. Mākslinieks ir Latvijas Mākslinieku savienības, FITMA (Taivāna) organizācijas un Latvijas Tekstilmākslas asociācijas biedrs.

Rolanda Krutova darbi ir veidoti dažādās jaunās tehnikās – gan digitālo steļļu gobelēni, gan darbi, kas tapuši, apvienojot sietspiedes tehniku ar vairākām autortehnikām, demonstrējot šīs mākslas daudzveidību – no niansētām miniatūrām, kas līdzinās grafikas darbiem, līdz daudzfigūru kompozīcijām, kurās savirpināti dažādi materiāli un tehnikas. Paralēli dažādām jaunām tehnikām Rolands Krutovs strādā klasiskajā gobelēnā, kā arī glezno un nodarbojas ar melnbalto fotogrāfiju.

Literatūrzinātniece Agija Ābiķe-Kondrāte izstādes priekšvārdā par mākslinieku raksta: "Krutova darbu smalkais un tehniski novatoriskais raksturs nojauc klasiskus priekšstatus par tekstilmākslas kanoniem, vienlaikus neatsakoties no tradicionālām tehnikām. Autortehniku izmantojums ir balstīts intuitīvā izvēlē un mākslinieciskais rokraksts rod arvien jaunas pilnveides šķautnes un formveides, kā ar tematiskos padziļinājumus. Miniatūru skrupulozitāti un nevainojami filigrānas detaļas lielapjoma darbos atspoguļo mākslinieka sajūtu juveliera jeb, kā savulaik mākslinieka daiļradē atzīmējusi tekstilmāksliniece Aija Baumane, smalkjūtīgā estēta dabu, pasvītrojot nianšu nozīmību emocionālās mikropasaules norisēs."

Rolanda Krutova personālizstāde "Pietauvot bezgalību" Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā skatāma no 2019. gada 4. jūnija līdz 18. augustam no otrdienas līdz svētdienai no 12.00 līdz 22.00, bet pirmdienās no pirmdienās no 12.00 līdz 18.00, izstādes apmeklējums ir bezmaksas.