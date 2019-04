Rietumeiropiešu tīksmināšanās par 'eksotiskajiem Austrumiem'. Atskats uz Pasaules fotogrāfijas konkursu

Vēl viena lieta, kas uz visa krāšņā fona tomēr dūrās acīs, ir uzvarētāju pārstāvētā šaurā kultūrtelpa. Pasaules fotogrāfijas konkurss, kurā uzvar fotogrāfi no Itālijas, Vācijas, Francijas, Beļģijas un Nīderlandes, kā arī viens palestīnietis. Tā ne tuvu nav visa pasaule – galu galā darbi tika iesniegti no veselām 195 valstīm! Mūsdienās "diversity" (daudzveidība, dažādība) ir termins, ko izmanto teju visās jomās, tomēr, šķiet, ka "Sony World Photography Awards" par to ir nedaudz piemirsies.

Gan jau, ka šīs vecās Eiropas valstu pārstāvji un viens palestīnietis tiešām arī bija labākie uz visu pārējo fona, taču pats fakts jautājumu tomēr liek uzdot. Jo šķiet neticami, ka 2019. gadā vēl joprojām mūs var pārsteigt baltā eiropieša ceļojums uz kādu Āfrikas vai Āzijas valsti, kurš rāda to mums it kā tā būtu kāda cita planēta.

Es tagad, protams, ļoti trivializēju, bet, skatoties uz uzvarētājiem, izskatās, ka algoritms, lai kļūtu par Pasaules fotogrāfiju konkursa laureātu, ir viens – aizbrauc uz Kongo, sabildē melnādainas sievietes pie gruvešiem, un balva rokā!