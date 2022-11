Rīgā atklās Antona Loginova izstādi 'Doņecka: starp mieru un karu'

Studijā "MASA", Avotu ielā 34, Rīgā, 18. novembrī notiks Antona Logvinova personālizstādes "Doņecka: starp mieru un karu" atklāšana. Kā "Delfi" informē studijas pārstāvji, izstādes mērķis ir labdarība, ieņēmumi tiks novirzīti Antona un viņa ģimenes atbalstam.

Antons Logvinovs ir fotogrāfs un digitālais mākslinieks no Doņeckas, Ukrainā, kurš caur mākslu ataino savu dzīves uztveri. "Viņa darbos izpaužas vajadzība redzēt skaistumu pat industriālajā ainavā, mākslīgās dabas, politisko un militāro konfliktu skarbās realitātes apstākļos. Izmantojot datorprogrammas, viņš rediģē fotogrāfijas, pievienojot tām varoņus no video spēlēm un 2D personāžus, rādot notikumus savā dzimtenē sirreālā veidā."

Daudzos fotoattēlos iemužināti terikoni - pārstrādāto iežu uzbērumii, poligoni ar kalnrūpniecības ražošanas atkritumiem, kas izskatās kā dabisks un estētisks dabas ainavas elements. Terikoni tautā tiek dēvēti par rokdarbu kalniem, pakalniem, milzeņiem, piramīdām, bet neviens no šiem nosaukumiem neattēlo terikonu īsto būtību - tehnogēnās bīstamības objektu. Tādi "kalni" izdala atmosfērā oglekļa gāzi, sērūdeņražu, arsēnu un citas toksiskas vielas lielos daudzumos. Tvaiki, kas nāk no atkritumiežu kalna, tiek izplatīti daudz tālāk no tās tiešas ietekmes zonas.

Šobrīd situācija Doņeckā ir smaga un izstāde ir mēģinājums atbalstīt autoru un viņa ģimeni. Izstāde ir organizēta sadarbībā ar Alekseju Žarkovu.

"MASA" studijas mērķis ir savest kopā mākslu un māklsas mīļotājus, piedāvājot platformu, kurā mākslinieki var eksponēt savu daiļradi, neatkarīgi no pieredzes, izglītības vai vecuma. "MASA" nodarbojas ar mākslinieku virzīšanu tirgū un izstāžu kurēšanu. Mākslas studijas kuratores aicinājums ir palīdzēt radošiem cilvēkiem atrast savu auditoriju un piedāvāt tai alternatīvu skatījumu uz laikmetīgo mākslu.

Izstāde ir apskatāma no 18 novembra līdz 4. decembrim.