Rīgā atklās Kristiānas Dimiteres izstādi ‘Indiāņi Gaujmalā’

No 27. februāra līdz 24. martam Rīgā, galerijā "Istaba" būs skatāmi Kristiānas Dimiteres glezniecības darbi un skulptūras, kas apkopotas personālizstādē "Indiāņi Gaujmalā", informē galerijas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Gleznoju es "no galvas", un no redzētā paņemu būtiskāko. No Gaujas brūngano ūdeni vai sarkanās debesis no ziemeļiem," stāsta Dimitere. "Esmu uzaugusi Gaujmalā un Lojas klintīs, kur tik ļoti iederētos indiāņi. Tikai vēlāk uzzināju, ka te dzīvojuši lībieši un Kaupo. Pirmo skaisto, Rozentāla gleznoto indiānieti ieraudzīju vecāku draugu mājā. Iespējams, tā bija latviešu tautumeita ēnā. Un, iespējams, ar Gaujmalas iedegumu. Otro indiāni – indiāņu virsaiti – ieraudzīju drauga koridorā. Gleznu drauga vecāki bija atveduši no Peru, drauga dzimtenes. Kopš tā laika vienmēr uzgleznoju pa kādam indiānim, jo man šie cilvēki šķiet bezgala pievilcīgi. Man viņi ir mūsu pašu iezemieši ar Gaujmalas iedegumu," stāsta Kristiāna.

Kristiāna Dimitere absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Tēlniecības nodaļu. "Indiāņi Gaujmalā" ir mākslinieces 12. personālizstāde. Dimiteres darbi atrodas gan privātās kolekcijās daudzviet pasaulē, gan Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Halmstades pilsētas muzeja (Zviedrija) darbu kolekcijās. Kopš 1991. gada Dimitere piedalījusies daudzās grupu izstādēs, ilustrējusi grāmatas, bijusi māksliniece animācijas filmām, veidojusi arī kostīmus un scenogrāfiju.